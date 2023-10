Sporting Cristal no cerró la noche del último domingo como esperaba. Un duro resultado en Cusco lo dejó con pocas oportunidades de poder pelear por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, luego de caer por 1-0 frente a Cienciano por 1-0. ¿Las razones? Para Tiago Nunes, hubo muchos factores que influyeron para que no se dé el partido como lo trabajaron, aunque eso no le resta responsabilidad ante el resultado.

En conferencia de prensa, el estratega brasileño precisó: “Es difícil en este momento ver el factor exacto que haya influido para que el equipo no juegue bien. Pero todos los equipos sufren aquí, estamos hablando de la altura, específicamente hoy, generamos situaciones de gol al igual que Cienciano, tuvimos la dificultad de controlar las transiciones pero no tuvimos equilibrio defensivo y al final un gol que se pudo evitar”.

Asimismo, agregó que “creo que la situación de nuestras dificultades al final del torneo no pasan por hoy o por la derrota en Cusco. Pasó con partidos contra Sport Boys, UTC, partidos que jugamos para ganar y no tuvimos claridad para meter los goles”. Con este resultado, ahora los rimenses deberán depender de otros partidos para saber si se queda o no con el título del Clausura.

Respecto a cómo le ha ido al plantel a lo largo de la temporada, Nunes precisó que su objetivo fue el crecimiento de los jugadores. “Me tengo que enfocar en mejorar este equipo, el máximo responsable soy yo. Tenemos que dejar una buena impresión para nuestra gente”, explicó a los medios.

Finalmente, hizo un análisis de cómo fue el partido ante el ‘Papá': “Faltó anotar las situaciones que tuvimos, controlar mejor las transiciones, somos el equipo con mayor posesión pero no te puedes equivocar tanto en los pases, debes estar fino para poder hacerlo, sino se generan situaciones para el rival como sucedió. En el segundo tiempo tuvimos más oportunidades, goles anulados por fuera de fuego, nos faltó ser efectivos y más ordenados para defender”.

Sporting Cristal terminó la fecha 18 del Clausura con 33 puntos y en el cuarto lugar de la tabla, mientras que en Acumulado suma 68 unidades y se ubica en el tercera casilla. Con estos números, solo resta esperar que Universitario, Melgar y Alianza Lima pierdan sus últimos partidos para así ganar el torneo y, con ello, ocupar el segundo puesto en el Acumulado. Solo en dicho escenario podría disputar una final directa ante los íntimos.





