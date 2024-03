El regreso de los caídos

A pocas horas del duelo ante los íntimos, Sporting Cristal anunció la baja de Martín Cauteruccio, debido a una inflación hepática, que lo obligaba a guardar reposo. El mayor goleador del torneo quedó fuera, sin chance de ampliar su marca personal, la cual asciende 13 anotaciones en la Liga 1 (más cuatro en la Copa Libertadores). Sin embargo, con la para del fútbol peruano, el equipo de Moreira podrá recuperar paulatinamente a sus lesionados y se estima que, para la reanudación del campeonato, el delantero uruguayo esté de vuelta en el ruedo.

Martín Cauteruccio se viene recuperando de una inflamación hepática. (Foto: Liga 1)

Pero así como el atacante ‘charrúa’ estuvo ausente para ese duelo, hubo dos jugadores del Rímac que salieron lesionados de ese partido ante los blanquiazules. El primero de ellos fue Leonardo Díaz, quien en una jugada de recuperación (con la que también se ganó una amarilla) quedó tendido en el gramado del José Díaz, sin poder pararse, lo que lo obligó a salir y dar paso al ingreso de Gianfranco Chávez. Aunque no se ha emitido un parte médico, se espera su regreso para la jornada 9.

Yoshimar Yotún también fue otro jugador que quedó fuera del duelo ante el ‘Dominó', luego de salir por lesión en el choque ante Alianza Lima. El volante nacional jugó los primeros 45′, pero para el complemento ya no pudo continuar. La lesión que lo afectó aquel sábado hizo que no sea convocado para el encuentro del miércoles pasado y menos para los amistosos que jugará la Selección Peruana el 22 y 25 de marzo. Al igual que con Díaz, no se tiene un parte médico, aunque se sabe que el receso ayudará en su recuperación.

Quien también podría aprovechar que no habrá torneo hasta finales de marzo es Jhilmar Lora. El lateral derecho de los rimenses fue titular y jugó los 90 minutos en el partido ante los victorianos, pero para el duelo con el cuadro arequipeño no fue convocado. Su ausencia sería por una lesión, aunque no de gravedad, lo que abre la posibilidad de que pueda estar bajo las órdenes de Enderson Moreira lo antes posible. Quien aún no tiene fecha de retorno es Leandro Sosa, tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado posterior y medial. Sigue en recuperación.

16 goles en contra

Uno de los puntos a trabajar en la Florida es la defensa. Si bien Sporting Cristal posee buenos elementos, como Leonardo Díaz, Ignacio da Silva, Gianfranco Chávez, Jhilmar Lora, Nicolás Pasquini, entre otros, es evidente que no se ha llegado a afianzar como se esperaba, ya que, pese a ser el equipo con mayor cantidad de goles anotados en la temporada (con un total de 27 anotaciones, incluyendo cinco en la Copa Libertadores), también poseen un número alto de goles en contra, 16 para ser exactos, nueve en la Liga 1 y siete en la Libertadores.

Si bien, como sostuvo el propio Moreira en conferencia de prensa, el equipo es de salir siempre a pelear y generar situaciones de gol, lo cierto es que también en la búsqueda del contragolpe se dan los espacios que le permiten al rival aprovechar y anotar. Al repasar el duelo contra el ‘Dominó', los goles en contra se dieron en área propia, ya que no se dio la marca adecuada para evitar que pongan el marcador a su favor. En cambio, contra los íntimos, el único tanto se dio por penal ante una falta en el área, mas no porque le hayan generado una jugada elaborada.

Además de la marca, está la recuperación y los pases correctos. Por ejemplo, Pasquini posee rasgos ofensivos y es de pelear el balón en toda la banda izquierda, pero su porcentaje de precisión en los pases largos es del 31%, además solo el 50% de sus pases son acertados . Sin duda, números que el comando técnico celeste ya maneja y con los que trabajarán para mejorar en las casi dos semanas que tendrán para preparar el siguiente cotejo frente a UTC en Cajamarca.

Variantes que pueden dar más

Precisamente, con los puntos a corregir en la defensa, también está la posibilidad de potenciar las variantes que posee el equipo. Uno de los jugadores que acumula siete partidos con el cuadro celeste, siendo titular en tres, es Gianfranco Chávez. Posee un promedio de 80% de pases completados en los duelos que ha disputado, con 90% de efectividad en terreno propio; además, tiene un promedio del 75% de duelos ganados y 22.6 toques por partido. Así como él, otro elemento que destaca es Jostin Alarcón.

El mediocampista rimense suma cinco encuentros con Sporting Cristal (incluyendo uno por Copa Libertadores), donde acumula un promedio del 81% de pases completados, así como el 61% de duelos ganados. Es también uno de los cambios que mejor se ajustan al juego del equipo en momentos críticos (como ante Alianza Lima). Maxloren Castro es otra carta del estratega brasileño. Si bien solo estuvo en tres partidos (dos por la Liga 1), ya acumula un gol (en el duelo ante Carlos A. Mannucci) y un promedio de 21 toques por partido.

Alejandro Hohberg es una de las variantes habituales de Enderson Moreira esta temporada. (Foto: Prensa SC)

Alejandro Hohberg es otro habitual en el esquema de juego de Enderson Moreira. Suma en total siete partidos y una asistencia, sin contar que tiene en promedio un 81% de pases completados y el 100% de regates hechos. Aunque solo tuvo un duelo de titular en la Liga 1, es una de las piezas claves del DT brasileño para aumentar la intensidad en el ataque. Jesús Pretell también es uno de los elementos de cambio que aportan mucho en el control del balón en mediocampo, mientras que en el caso de Franco Medina otorga velocidad en la banda derecha.

Con este potencial, el comando técnico de Sporting Cristal tiene la obligación de seguir trabajando para que puedan lucirse mejor en los duelos venideros, en especial, por la lucha de puntos que se avecina al término del Apertura. Si bien las 19 unidades que poseen en la tabla de posiciones son importantes, no deberán perder un punto más en lo que resta del torneo. Le quedan dos encuentros más en la altura (frente a UTC en Cajamarca y Deportivo Garcilaso en Cusco), además del choque ante Universitario de Deportes para la fecha 15. Solo queda trabajar.





