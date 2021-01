Ángel Comizzo tuvo unas polémicas declaraciones el martes pasado en una entrevista con GOLPERU. El entrenador de Universitario de Deportes dijo textualmente: “Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. Para mí, no. Es demasiado fuerte lo de la ‘U’ y Alianza como para ponerlo en el mismo nivel”.

Como era de esperar, lo dicho por el técnico tuvo una gran repercusión a nivel nacional y varios amantes del fútbol y, especialmente del elenco bajopontino, se pronunciaron al respecto. Es así como el exjugador de Sporting Cristal, Luis Alberto Bonnet, no se quedó atrás y se hizo escuchar a través de las redes sociales.

“El problema de lo que dijo Comizzo, es no conocer el medio. Si yo voy a España y digo, el Barcelona no es grande, no significa que sea verdad. Es desconocimiento. La preocupación ahora es de la gente que lo contrató. Quizás ese desconocimiento del rival, lo llevó a perder la final del campeonato”, señaló el exfutbolista.

Es preciso recordar que Universitario de Deportes y Sporting Cristal se vieron las caras en la final de la Liga 1 2020. Se disputaron dos partidos para definir al campeón, que terminó siendo el cuadro celeste tras ganar 2-1 en el duelo de ida y empatar 1-1 en el enfrentamiento de vuelta.

Comizzo, en la entrevista que realizó el último martes, hizo una comparación con la importancia de los clubes en el balompié argentino. “Es como decir que Vélez Sarsfield o San Lorenzo van a estar a la altura de River Plate o Boca Juniors. Es imposible, a pesar de los títulos”, añadió el técnico de los estudiantiles.

Previamente, el ‘Indio’ manifestó la importancia de Alianza Lima para el fútbol peruano. “Esos grandes tienen que volver porque esos grandes son necesarios. Más en este país donde estará un solo grande este año y necesitamos al ‘compadre’”, expresó el entrenador.

