Sporting Cristal vs. ADT se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía L1 MAX, DSports (DIRECTV), Claro TV y Zapping, en el duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 27 de enero desde las 3:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito del Rímac. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido luego de haber perdido por 1-0 ante Barcelona SC, en un duelo amistoso disputado en Estados Unidos. La expulsión de Santiago González mermó al cuadro ‘celeste’ y no pudo reponerse del 1-0 anotado por Damián Díaz a los 38′ del primer tiempo. Con esto cerraron sus encuentros de preparación.

Previamente, los dirigidos por Enderson Moreira habían tenido una espectacular presentación frente la Universidad Católica de Chile, a la que vencieron por 4-0 en la ‘Tarde Celeste’. Aquella vez los goles ‘cerveceros’ fueron anotados por Jhilmar Lora, Alfonso Parot (autogol), Joao Grimaldo y Santiago González.

De momento, lo que viene mostrando Sporting Cristal es interesante desde lo propositivo, con una idea de juego que busca presionar bien arriba, recuperar rápido el balón y atacar con velocidad. Yoshimar Yotún, quien ahora está jugando más adelantado, será clave en esta labor. Lo mismo con Joao Grimaldo, el jugador más desequilibrante de los bajopontinos.

Por otro lado, según pudo conocer Depor, Martín Cauteruccio ya recibió el permiso provisional por parte de la FIFA y podrá jugar con Sporting Cristal sin ningún incoveniente. Esto a raíz de la disputa legal con Independiente de Avellaneda, que alega que el delantero uruguayo rompió su contrato de manera unilateral y exigen una indemnización.

Con esto, quedará en manos de Moreira si alinea o no al ariete ‘charrúa’. De ser así, la oncena titular de ‘SC’ iría de la siguiente manera: Renato Solís en la portería; Jhilmar Lora, Ignácio da Silva, Leonardo Díaz y Nicolás Pasquini en la línea defensiva; Gustavo Cazonatti y Martín Távara en la primera línea de volantes; Santiago González y Joao Grimaldo por fuera; Yoshimar Yotún como mediapunta y Martín Cauteruccio de centrodelantero (o Irven Ávila).

ADT, por su parte, llega a este partido después de vencer pro 4-0 al Real Santa Cruz de Bolivia, en lo que fue su presentación oficial en la ‘Tarde Adetina’. Los goles del conjunto dirigido por Carlos Desio fueron anotados por Fernando Bersano, Hernán Rengifo (2) y Giancarlo Peña. Los tarmeños buscarán dar el golpe en el Alberto Gallardo y llevarse los tres puntos a casa.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs. ADT?

El partido entre Sporting Cristal y ADT se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro Sports, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play. Si no cuentas con ninguna de estas teleoperadoras y no tienes cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?

El partido entre Sporting Cristal y ADT está programado para este sábado 27 de enero desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs. ADT?





