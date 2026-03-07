Gol de Luis Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)
Con un cabezazo sutil, anotó el primero para contra en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 06 del Torneo Apertura. Los rimenses, claros dominadores del encuentro, buscaron el centro con Leandro Sosa, quien encontró al delantero bien ubicado dentro del área para que conecte de cabeza y abra el marcador.

