Desde el Estadio Alejandro Villanueva, vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la , en el compromiso correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs. Ojo, el ganador de esta llave enfrentará a Cusco FC en la final por el cupo de Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora arranca? Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 6 de diciembre. ¿Qué canal transmite el partido? La transmisión está a cargo de L1 MAX, antes conocido como Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS