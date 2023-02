Este domingo, Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por el debut de los dos elencos en la presente edición de la Liga 1, el mismo que tiene a los blanquiazules como actuales bicampeones del certamen y con la consigna de ir por la tercera estrella al hilo.

Si bien hay gran expectativa por el cotejo entre dos de los equipos más ganadores y populares del país, el desarrollo del juego aún continúa siendo incierto, ya que los visitantes han dejado abierta la posibilidad de no presentarse al partido, lo que le otorgaría la victoria a los rimenses por 3-0.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima está programado para este domingo a las 11:00 a.m. (hora peruana). Liga 1 Max será el canal encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través de DirecTV y Best Cable.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentaron, el encuentro brindó muchas emociones de principio a fin, dejando un empate 0-0 entre ambas escuadras, resultado que ninguno buscará repetir en el gramado de juego del estadio Alberto Gallardo.

Los celestes llegan a este encuentro con la clara intención de sumar sus primeros puntos en el Torneo Apertura, mientras que los blanquiazules han confirmado su ausencia al compromiso debido a los conflictos por los derechos de TV que pusieron frente a frente al Consorcio Fútbol Perú y la FPF.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: horarios en el mundo

Perú: 11:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

Brasil: 1:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

