Universitario vs. Cantolao se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. El compromiso está programado para este sábado 4 de febrero desde las 3:30 p.m. y jugará en el estadio Monumental de Ate. Recuerda que podrías vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Aunque en un principio parecía que Universitario mantendría su postura de no participar en el campeonato, junto a los otros siete clubes opositores a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tras los dos últimos comunicados quedó en claro que sí se presentarán a su recinto para medirse con Cantolao. Esto fue reafirmado este último viernes por su administrador temporal, Jean Ferrari.

En diálogo con los medios de comunicación, el exfutbolista aclaró que la ‘U’ está velando por sus propios intereses y que no se arriesgarán a perder por ‘Walkover’ –tal como sucedió con Cusco FC al no presentarse al partido ante Sport Huancayo–. Asimismo, señaló que espera que todos los clubes se sienten a negociar para llegar a un consenso, por el bien del fútbol peruano.

“El llamado es a los 18 equipos restantes. Acá tiene que haber una mesa de diálogo. Acá no pueden estar buscando el beneficio de uno más que el otro. Por eso es que nosotros hacemos un llamado de atención, por eso no estamos en ninguno de esos comunicados. Basta, es momento de juntar, de hablar y de llegar a acuerdo alturados. ¿No jugar? Esa no es una solución. ¿Jugar y decir: estoy con mi Federación porque a mí me van a dar más? Esa no es una solución”, señaló Ferrari.

En lo que respecta a Cantolao, el plantel sí se presentará al estadio Monumental. Recordemos que el ‘Delfín’ es uno de los clubes que sí aceptó el nuevo modelo de negocio y transmisión del campeonato propuesto por la Federación Peruana de Fútbol. Incluso, en las últimas horas hizo de conocimiento público que ya recibió la primera parte del fideicomiso entre la FPF y 1190 Sports por su participación en la Liga 1.

¿Por dónde se podrá ver el Universitario vs. Cantolao?

Uno de los temas que tocó Jean Ferrari en su reciente conferencia de prensa fue el canal por donde se podrá ver el partido entre Universitario y Cantolao. Si bien GOLPERU tiene los derechos de transmisión de los ‘Cremas’, hay tema legal pendiente que impediría que este duelo pueda verse por dicha señal.

En ese sentido, el administrador temporal de la ‘U’ aclaró que los hinchas serán informados sobre la venta de entradas virtuales para que no se pierdan ningún detalle del debut del equipo dirigido por Carlos Compagnucci. Todo hace indicar que, tal como sucedió en la ‘Noche Crema’, los seguidores ‘merengue’ tendrán una alternativa vía ‘streaming’.

Universitario vs. Cantolao: horarios del partido

Perú: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

Universitario vs. Cantolao: ¿dónde se jugará el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.