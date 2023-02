UTC vs. Cienciano se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y DSports por la tercera jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. El compromiso está programado para este sábado 4 de febrero desde las 3:30 p.m. y jugará en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. Recuerda que podrías vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

UTC forma parte de los diez clubes que se sumaron al nuevo modelo de negocio y transmisión propuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que no tendrán inconvenientes en presentarse al estadio Héroes de San Ramón. Sin embargo, todo lo contrario sucede con Cienciano.

El elenco dirigido por Leonel Álvarez no se presentará al recinto cajamarquino, pues mantienen su postura de no participar en el campeonato hasta que la FPF levante la medida cautelar que les impide transmitir sus partidos a través del Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU). Es así que, tal como vimos el último viernes en la derrota de Cusco FC, podríamos tener un nuevo ‘walkover’ en la Liga 1 2023.

Incluso, el plantel del ‘Papá’ ya se encuentra en la capital, donde disputará un encuentro amistoso ante Alianza Lima este sábado desde las 10:00 a.m. Esto, según ambos clubes, con la finalidad de no perder ritmo de competencia y darle rodaje a sus jugadores.

Según Hansell Riojas, defensor de Cienciano, los futbolistas tienen toda la predisposición de jugar, no obstante, acatarán la postura del club. “No nos han dicho nada, estamos a la espera de lo que nos digan los dirigentes, pero de hecho nosotros quisiéramos jugar. Ojalá que por el bien de todos se solucione”, manifestó.

“Será triste si perdemos por ‘walkover’, pero eso escapa de nuestras manos. Por ahora no hay chance hasta que se solucione todo esto. No hay bronca porque aún no arranca el campeonato, ya veremos que sucede en los próximos días”, acotó el defensor de 31 años.

UTC vs. Cienciano: horarios del partido

Perú: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

UTC vs. Cienciano: ¿dónde se jugará el partido?





