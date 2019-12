A poco de que arranque el Sporting Cristal y Alianza Lima, el gramado del Estadio Nacional quedó listo para el encuentro, luego de que este sea mojado en su totalidad para mayor rapidez del balón. Para este encuentro, los rimenses fueron locales, aunque con la desventaja de tener un gol en contra.

Como ya es costumbre, el campo suele ser regado antes de cada encuentro, aunque para esta oportunidad, se dio casi 15 minutos antes del inicio del compromiso.

Durante la previa al partido, el gerente de Sporting Cristal, Alfonso García Miró anunció un homenaje para Juan Pablo Vergara, donde los jugadores se unirían en una sola foto más un minuto de aplausos. Al respecto, destacó la predisposición de ambos entrenadores para aplazar la final de la Liga 1.

“No es coincidencia que hablemos de dos técnicos que grafican bien la profesión de entrenador, pues el nivel profesional y humano de esta profesión. Conozco más a Manuel, pero a Pablo, por lo que lo he conocido y he escuchado, me hubiera parecido raro que no su predisposición para con Binacional”, mencionó.

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán esta noche a las 8:00 p.m. en el Nacional. El ganador se medirá ante Binacional, equipo que optó por jugar este domingo 8 de diciembre la primera final, pese a la partida de Juan Pablo Vergara.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima y las largas colas de ingreso. (Video: Alvaro Saenz)

