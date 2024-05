Sporting Cristal volvió a la cima de la tabla de posiciones, luego de la victoria por 2-1 frente a Alianza Atlético. El elenco rimense retomó la senda de la victoria y está decidido a mantenerse en lo más alto, para alcanzar así el título del Torneo Apertura. No obstante, el rival que toca vencer ahora es Universitario de Deportes, que le viene pisando los ‘talones’ desde hace varias fechas. Sin duda, un duelo que determinará cuál de los dos se perfila para quedarse con el trofeo del campeonato.

Precisamente, sobre este compromiso, Martín Cauteruccio fue claro al decir a RPP que “será un partido complicado y el rival que tendremos al frente es un grande”. Asimismo, enfatizó que no se deben confiar, pues los merengues llegan con buen ritmo competitivo: “Ante Universitario no existe ninguna ventaja. Son clásicos. La ‘U’ es un equipo sólido, no destaca uno solo”.

Aunque el duelo ante los cremas está en boca de todos, también lo está el regreso del atacante uruguayo. Luego de un largo periodo de recuperación, ‘Caute’ retornó a las canchas y en el choque ante los ‘churres’ lo hizo con gol, un hecho que no solo alegra al propio jugador sino también a la hinchada. “Estoy feliz por los tres puntos en casa y por haber recuperado la punta”, manifestó.

“Sabíamos que era un partido complicado. En la recta final, no todo depende de lo físico, sino también de la cabeza”, aclaró el atacante, respecto a la presión que se tiene en las fechas finales del torneo. No obstante, ahora los últimos partidos deberán enfrentarlos sin Yoshimar Yotún, luego la lesión del capitán. “Es una pérdida importante la de ‘Yoshi’. Es nuestro capitán y una persona importante en el equipo”, indicó.

Está de vuelta

Cauteruccio sabe lo duro que es sobrellevar un periodo de recuperación. Luego de la lesión que sufrió el pasado 2 de marzo (que lo hizo perder los cinco duelos ante Alianza Lima, Melgar, UTC, Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso), el delantero ‘charrúa’ volvió presto a seguir incrementando su cuota goleadora. “Me siento bien. Lo que más que ha costado es el ritmo del partido, pero eso se gana con minutos”, comentó.

Si bien volvió a jugar en el duelo ante Cusco FC, por la jornada 12 del Apertura, recién se reencontró con el gol ante Atlético de Sullana. “Fueron casi 10 días de cama, y eso te quita el físico y la fuerza, pero con el pasar del tiempo lo fui recuperando”, explicó el jugador, quien no solo tuvo que sobreponerse a su lesión, también a una complicación en el hígado.

Según detalló ‘Caute’, “el año pasado tuvo una infección hepática, por la salmonella. En este caso, lo tuve por un medicamento que me generó una inflamación”. Pese a todo esto, el jugador espera volver a sumar todos los goles necesarios para mantener al equipo en la punta y, en el camino, llegar a ser el goleador del club.

Eso sí, admitió que aún no hay ningún acuerdo con el elenco de la Florida por continuar, aunque sí manifestó que se siente a gusto en el Rímac. “Todavía no he hablado de una renovación. Se hablará en su momento. Me encanta el club. Me he sentido como en casa. La paso bien”, concluyó.





