Si hay un grito de gol que aún sigue retumbando en las tribunas del Estadio Nacional es aquel que marcó Maximiliano Núñez el 20 de noviembre de 2014. Fecha que quedó marcada para siempre en el almanaque del hincha de Sporting Cristal.

Aquel día, el conjunto rimense logró un triunfo importante ante Alianza Lima, vital en sus aspiraciones por conseguir el título del Torneo Clausura. El triunfo fue favorable a Sporting Cristal por 3-2, siendo Núñez el protagonista de la tercera anotación, cuyo festejo fue uno de los momentos más recordados de aquella noche. Un grito de gol que salió del alma y que quedó inmortalizado para la posteridad.

En la previa del duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, Depor pudo conversar con Maxi Núñez para recordar aquel partido y lo importante que terminó siendo aquella anotación dentro de su carrera.

“Aquel gol a Alianza Lima fue unos de los goles que mas grité en mi carrera porque un gol en un partido tan importante no se hace siempre. El grito me salió adentro, así como el gesto de correr y festejarlo con toda la hinchada celeste que nos acompañó aquel día. Hasta el día de hoy me lo recuerdan y siempre agradezco eso”, señaló.

Asimismo, Maxi guarda el mejor de los recuerdos tras su paso por La Florida, ya que fue su primera experiencia en el extranjero, la cual terminó siendo inolvidable tras lograr el título nacional.

“Los mejores recuerdos de Sporting cristal. Fue mi primer equipo en el extranjero y es el equipo más grande de Peru.Terminamos un año 2014 festejando el campeonato muy felices”, agregó.

