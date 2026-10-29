Hablan las imágenes: el video que expone el encontronazo entre Pablo Guede y Hernán Barcos. (Video: Difusión)
Hablan las imágenes: el video que expone el encontronazo entre Pablo Guede y Hernán Barcos. (Video: Difusión)

derrotó 3-2 a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura y uno de los momentos que marcó el partido fue el cruce entre y . Ambos se dijeron de todo en plena cancha y, cuando se dirigían a los camerinos, se pudo ver cómo el delantero y el entrenador se encararon e intercambiaron palabras. Luego, los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos tuvieron que intervenir para separarlos.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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