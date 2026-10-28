El clásico moderno vuelve a tener sabor a definición. Este jueves 29 de octubre, desde las 3:30 p.m., Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en el Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos llegan igualados con 25 puntos y a tres del líder Sport Huancayo, por lo que el partido es clave para pegarse al puntero y mantener con vida el sueño del título.

Para los celestes ganar es casi obligatorio. Su campaña en el acumulado lo deja sin margen y el Clausura es su única vía al título. Un triunfo lo mantendría a tiro (quedaría con 28, igualados con Sport Huancayo), pero un empate lo condenaría, porque el ‘Rojo Matador’, Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso podrían escaparse en la misma jornada.

El equipo del profesor Mosquera quiere redimirse tras la caída 3-1 ante Cusco FC, que le cortó una racha de cinco triunfos al hilo. Juega en casa, en un campo que domina de memoria, y ese factor localía pesa en la previa: Betano le da a la victoria del cuadro rimense una probabilidad del 38% y una cuota del 2.47.

La referencia ofensiva pasa por Yoshimar Yotún, líder del equipo en goles más asistencias (17), pero el gran argumento para este clásico es Hernán Barcos. El “Pirata” llega fino tras su doblete reciente y enfrentará a su exequipo con la ley del ex como bandera. Que marque en cualquier momento del partido tiene una cuota de 2.60 en Betano.

Los íntimos, que ya se coronaron campeones del Apertura 2026, atraviesan su mejor momento del torneo: encadenan cuatro victorias seguidas, la última un 1-0 a CD Moquegua de visita. El escenario soñado para los blanquiazules es ganar y con la mayor diferencia posible, porque lideran el acumulado con 65 puntos y, si se quedan también con el Clausura, serían campeones nacionales directos, sin pasar por la final de playoffs.

El cuadro de Gorosito plantea un partido ordenado y sólido, apoyado en su buen presente defensivo, aunque llega golpeado por las bajas: Esteban Pavez y Paolo Guerrero. Pese a ese escenario, Betano paga 2.82 por el triunfo de Alianza, con una probabilidad en torno al 34%, mientras que el empate cotiza en 3.35.

Toda la ofensiva pasa por Eryc Castillo, máximo goleador de la Liga1 2026 con 18 tantos y principal carta de peligro del ataque íntimo. El ecuatoriano, de anotar en cualquier momento del encuentro, tiene una cuota de 3.35 en Betano.

El historial reciente promete un duelo cerradísimo. En los últimos cinco clásicos hubo una sola victoria blanquiazul y cuatro empates. Y hay un dato adicional: no se juega un Cristal-Alianza en el Gallardo desde julio de 2016, partido en el cual los aliancistas se llevaron la victoria.