Sporting Cristal llegó al mediodía a Bolivia, para el duelo de ida frente a Always Ready, por la segunda fase de la Copa Libertdores 2024. El equipo de Enderson Moreira quedó listo, luego de su último entrenamiento en el club celeste, aunque saben que la llave no se definirá solo en la ciudad de El Alto, pues el compromiso de vuelta será en Lima, precisamente en el Estadio Nacional, donde esperan contar con el apoyo de sus hinchas, para así cerrar el pase a la siguiente ronda. No obstante, a pocas horas de disputar los primeros 90′, el club rimense publicó un comunicado respecto al choque se desarrollará el próximo martes 27 de febrero.

A través de sus redes sociales, el club puso de conocimiento a quienes ya compraron sus entradas, como a los que todavía están por hacerlo, que la tribuna sur ya no estará habilitada. ¿Cuál es el motivo? El poco tiempo que se tendrápara el desmontaje del escenario que habrá en dicha zona, por los conciertos programados para este fin de semana.

“En el momento de la programación del partido [de vuelta], el Estadio Nacional ya tenía un compromiso adquierido con una productora para la realización de dos concierntos durante este fin de semana. Luego de conversaciones con las partes, se ha llegado al acuerdo de desmontar una gran cantidad del total del escenario colocado bajo la tribuna sur en un periodo mucho menor a lo normal”, arranca el documento.

Asimismo, continúan diciendo que “sin embargo, debido al tiempo que toma realizar el desmontaje completo, existe una posibilidad alta de impedir la visibilidad de los espectadores en gran parte de esa tribuna, siendo algo que se podría conocer con mayor certeza en pocas horas antes del partido. Debido a ello, el club ha tomado a la decisión, en principio, de no habilitar la tribuna sur para el mencionado compromiso”.

Sporting Cristal no podrá contar con la tribuna sur del Estadio Nacional, para el duelo ante Always Ready. (Foto: Prensa SC)

Bajo esa línea, agregaron que “no queremos comprometer la seguridad, visibilidad y experiencia del hincha”. Eso sí, a modo de solución, explicaron que “los Socios PaSCión y las personas que hayan adquierido sus entradas para la tribuna Sur serán reubicados a la tribuna Norte, lugar donde además estará presente el Extremo Celeste”.

Finalmente, aseguraron que “durante las 36 horas previas al partido, se hará una nueva evaluación del estado del desmontaje del escenario mencionado. De acuerdo a ese resultado y cumplimiento, siempre con las medidas de seguridad y con la visibilidad necesaria, se evaluará la posibilida de habilitar alguna cantidad de entradas en la tribuna Sur, algo que será comunicado por las redes sociales del club”.

¿Cuándo es el duelo de vuelta frente a Always Ready?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y Always Ready se tiene previsto para el próximo martes 27 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana, también en Colombia y Ecuador) en el Estadio Nacional. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y también podrá ser visto desde la plataforma de streaming de Star Plus.

Cabe mencionar que para dicho cotejo, los rimenses tendrán cinco partidos en la Liga 1 Te Apuesto: aquel reto será contra Carlos A. Mannucci. En tanto, el club boliviano también jugará de visita este fin de semana, ante Independiente Petrolero, aunque su cotejo está programado para este viernes 23 a las 6:00 p.m. en la ciudad de Sucre.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO