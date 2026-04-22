vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las opciones de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Movistar TV App, DGO, Claro Video y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 22 de abril desde las 3:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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