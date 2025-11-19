Sporting Cristal vs. Atlético Grau por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Este miércoles 19 de noviembre, vs. juegan por la fecha 19 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol peruano se conectarán a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, DGO, Zapping y Claro Video. El duelo comenzó a las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y tendrá el Estadio Campeones del 36 como escenario.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau por Liga 1. (Video: Liga 1 MAX)
