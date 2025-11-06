Semana decisiva en el tramo final de la Liga 1. Este viernes 7 de noviembre, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 18 y penúltima del Torneo Clausura 2025. El encuentro está programado para las 3:15 p.m. (hora peruana) y se jugará con mucho en juego para ambos equipos, que buscan asegurar su presencia en play offs y torneos internacionales en la siguiente temporada. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Sporting Cristal llega a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos que lo mantengan en zona de playoffs y lo acerquen a su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Ubicados en el cuarto lugar de la tabla acumulada con 57 unidades, los celestes no pueden darse el lujo de ceder terreno a falta de dos fechas. El equipo dirigido por Paulo Autuori viene de golear 4-1 a Comerciantes Unidos en Lima, resultado que les devolvió confianza luego de haber caído de forma dolorosa ante Los Chankas días atrás.

Para este encuentro, figuras como Yoshimar Yotún, Martín Távara, Jesús Pretell e Irven Ávila serán determinantes en el funcionamiento ofensivo del equipo. Además, la solidez defensiva que le dan Miguel Araujo y Luis Abram será clave para sostener el ritmo en un encuentro que se prevé intenso. Cristal sabe que la localía en el Gallardo juega un papel importante y buscará hacerse fuerte ante su gente en uno de sus últimos partidos de la temporada.

Por su parte, Cienciano también se juega mucho. Los dirigidos por Carlos Desio llegan en el octavo lugar del acumulado con 47 puntos, lugar que por ahora les da cupo a Copa Sudamericana. Sin embargo, la tabla está muy apretada en esa zona y un tropiezo podría complicarles el cierre del campeonato. El ‘Papá’ viene de vencer 2-1 a Juan Pablo II College en Cusco y viaja a Lima con la intención de seguir sumando para asegurar su clasificación.

Alejandro Hohberg, Santiago Arias y Agustín González serán los encargados de conducir las transiciones y generar juego ofensivo, mientras que Beto da Silva y Carlos Garcés aparecen como las principales cartas de gol. El cuadro cusqueño buscará sorprender a los rimenses aprovechando su buen momento y la urgencia del local por ganar.

El historial reciente entre ambos muestra paridad en los últimos cruces. En el Clausura 2025 empataron 1-1 en Cusco, mientras que en la temporada pasada se repartieron victorias y empates. Pese a que Cristal ha sido fuerte en casa, Cienciano ha sabido complicarlo en varias ocasiones y el duelo promete desarrollarse con alta intensidad y disputado hasta los minutos finales.

El Gallardo, con capacidad para 19 mil espectadores, será escenario de un choque con tintes de final anticipada: Cristal quiere asegurar una posición privilegiada para disputar playoffs y Cienciano apunta a sostener su boleto a la Sudamericana. Ambos equipos llegan con motivación, necesidad y obligación.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cienciano?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cienciano, válido por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, será transmitido EN VIVO por L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma Liga 1 Play, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cienciano?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Cienciano está programado para este viernes 7 de noviembre desde las 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 4:15 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 5:15 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 2:15 p.m., y en España a las 10:15 p.m. del mismo día.

TE PUEDE INTERESAR