Sporting Cristal vs. Ayacucho F.C. chocan, este jueves, por la fecha 5 del Torneo de Verano. Los celestes visitan a los 'zorros' en el estadio Manuel Eloy Molina Robles de Huanta, a partir de las 3:30 p.m. El cotejo será transmitido por Gol Perú. Los rimenses son líderes del grupo A con 12 puntos.

Los cheleros tienen el puntaje perfecto en el Torneo de Verano y tiene como objetivo seguir por el camino de la victoria. Y, no es una idea descabellada. Hasta la fecha, los rimenses vienen demostrando que serán ofensivos en cualquier campo, pues no hubo una sola presentación oficial en la que no hayan marcado menos de dos goles.

Y fiel a sus ideales, el técnico de Sporting Cristal no cambiará su propuesta para el duelo ante Ayacucho FC, en los 2627 msnm del estadio Manuel Eloy Molina Robles. “Si nosotros dejamos crecer a los equipos, si de alguna forma los ‘dejamos ser’, nos generará un problema. Todo eso será parte de la estrategia”, explicó Salas,

quien no solo se preocupa por la geografía del próximo destino.

“Todos están acostumbrados a jugar en altura, para los jugadores no hay nada nuevo. Nos fijamos más en las cosas futbolísticas de Ayacucho. Mostró cosas bastante positivas ante Alianza y Comerciantes”, dijo el ‘Comandante’, que respaldó y elogió a los suyos.



En los próximos 14 días, Sporting Cristal tendrá una seguidilla de partidos. Tienen programados cinco partidos. Uno cada 2.8 días.

Esto responde a su participación en la ‘Suda’ y el ya apretado calendario programado en el Descentralizado. Así que tiene que asegurar la mayor cantidad de puntos. No debe sorprendernos que rote algunos jugadores.

Ayacucho FC vs. Sporting Cristal: probables alineaciones

Ayacucho FC: Gianfranco Castellanos; Aldair Perleche, Sixto Ramírez, Rolando Bogado, Anthony Rosell, Tarek Carranza, César Ortiz, Juan Neyra, Bryan Canela, John Obregón, Mauricio Montes. DT. Duilio Cisneros.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Edinson Chávez, Omar Merlo, Renzo Garcés, Jair Céspedes, Yulián Mejía, Frank Ysique, Gerald Távara (Josepmir Ballón), Alexis Rojas, Fernando Pacheco, Christopher Olivares. DT. Mario Salas.



Árbitro: Miguel Santivañez

Estadio: Manuel Eloy Molina Robles

Hora: 3:30 p.m. / Gol Perú