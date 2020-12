El marcador estuvo cerca de abrirse, pero no como los hinchas esperan. Omar Merlo estuvo muy cerca de colocar el 1-0 en el Sporting Cristal vs. Ayacucho FC, pero contra su propio equipo, luego de que lanzara un cabezazo cerca a la portería. Felizmente no llegó a ingresar.

Al minuto de abrirse el compromiso, Ayacucho FC tuvo la oportunidad de un lanzamiento desde la esquina. El disparo ingresó al área rimense, justo donde estaba ubicado Omar Merlo, quien para evitar que su rival intente robarle el balón, lanzó un cabezazo para sacar la pelota de la zona.

Sin embargo, en su intención, el balón rozó la portería y por poco ingresa, lo que hubiera sido un autogol a favor de los ‘Zorros’. Pese a que la jugada fue arriesgada, no se tuvo otra situación de peligro similar, hasta minutos después.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: la previa

Ambos equipos ya se vieron las caras el sábado pasado en la final de la Fase 2 en un emocionante partido que llegó hasta penales para definir al ganador de la segunda mitad del torneo. Los goles del encuentro fueron anotados por Emanuel Herrera y Jesús Mendieta.

Sin embargo, el cuadro que dirige Roberto Mosquera presentó un reclamo a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol debido a una supuesta irregularidad en la inscripción de algunos jugadores del cuadro rival.

Quien no estará presente en este choque será Christofer Gonzales, luego de que este saliera lesionado en la final de la Fase 2. El volante celeste sumó su segundo día de terapia, después de sufrir una lesión en el tobillo. La gravedad de su lesión podría dejarlo fuera también de la final, en caso los rimenses clasifiquen.

VIDEO RECOMENDADO

Agente de Gabriel Achilier aclaró su situación con Alianza Lima.