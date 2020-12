Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO | ONLINE | GRATIS | VÍA GOLPERU | se verán las caras en el estadio Monumental por el segundo partido de semifinales de la Liga 1. En el primer duelo, los celestes sacaron una ligera ventaja e intentarán concretar su pase a la final del campeonato local con una nueva victoria.

Sporting Cristal vs. Ayacucho tienen un duelo programado para este sábado a partir de las 3:00 p,m en el estadio Monumental. El duelo será transmitido por la señal de GOLPERU y DIRECTV PLAY, pero recuerda que en Depor.com podrás seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal y Ayacucho FC se verán las caras por tercera vez consecutiva en esta segunda semifinal de donde saldrá el equipo que enfrentará a Universitario de Deportes en la final de la Liga 1, por el título del campeonato.

En el duelo de ida que disputaron los ‘Zorros’ y los celestes, el marcador quedó 2-1 a favor del cuadro que dirige Roberto Mosquera con goles de Whasington Corozo y Emanuel Herrera. Por tal motivo, el cuadro bajopontino llega con mayor tranquilidad a este partido, donde tiene que ganar o empatar para clasificar inmediatamente a la última instancia.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: la palabra de los protagonistas

En una reciente entrevista con Las Voces del Fútbol, Roberto Mosquera se refirió al encuentro ante Ayacucho FC y destacó el trabajo de los dirigidos por Gerardo Ameli. “Nosotros entramos sabiendo que en una final no existe el favoritismo. Me he cansado de decirlo en todos lados. El trabajo de Ayacucho es muy bueno y acá nadie es favorito”, expresó.

Mosquera, a su vez, sostuvo que “el primer partido debimos ganarlo 4-1 jugando mal (en la final de la Fase 2). Tuvimos mano a mano de Corozo, Olivares y otro tiro de Corozo, más el gol que teníamos. En este partido jugando mal estábamos ganando 2-0”.

En la misma línea, el asistente técnico de Ayacucho FC, Walter Fiori, habló sobre la mejora de los ‘Zorros’ en el segundo tiempo del duelo ante Sporting Cristal. “En el primer tiempo no pudimos hacer lo planificado y el segundo salió un poco mejor y levantamos el nivel. Creo que las estadísticas manejan eso. Tuvimos más la posesión y hemos llegado más al arco rival. Nos faltó precisión para definir. Pero en líneas generales este equipo entrega todo y tiene una garra y humildad increíbles” señaló.

