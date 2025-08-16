Sporting Cristal vs. Binacional juegan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Sporting Cristal vs. Binacional juegan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)

vs. l se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 6 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Este duelo está pactado para el sábado 16 de agosto desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Sporting Cristal vs. Binacional juegan por el Torneo Clausura 2025. (Video: Sporting Cristal)
