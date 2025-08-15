Después de una larga espera, los hinchas de Sporting Cristal pueden respirar tranquilos –al menos por ahora–. Este viernes fue presentado en sociedad Felipe Vizeu, delantero brasileño que llegó como agente libre y que, tras firmar hasta finales del 2026, espera ser la solución goleadora para el plantel de Paulo Autuori. Con un rostro de ilusión y muchas ganas de jugar, el ’47’ –dorsal que usará– dejó sus primeras impresiones tras unirse al club rimense.

En su primera intervención ante los medios de comunicación, el futbolista de 28 años, que hasta hace poco pertenecía al Remo de la Serie B de su país, se mostró entusiasmado por debutar y ayudar a Sporting Cristal a conseguir el objetivo del título nacional a fin de año. “Me siento feliz, contento de estar acá en Sporting Cristal. Llego para disfrutar mucho y concretar los objetivos de la temporada”, manifestó.

En otro momento, Vizeu recordó que en su momento compartió vestuarios con peruanos como Paolo Guerrero –en Flamengo– y Miguel Trauco –en Criciúma–, además de conocer a Gustavo Cazonatti del ascenso brasileño. “Muchos jugadores peruanos con los que yo jugué (en el mismo equipo o enfrentándolos). Conozco a Cazonatti, Yotún (al llegar al club). Es un gran club que me dio motivación de estar aquí, llegó para sumar”, comentó.

Felipe Vizeu fue presentado oficialmente como refuerzo de Sporting Cristal. (Video: Sporting Cristal)

Respecto a la posibilidad de jugar este fin de semana, Vizeu comentó que recién tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, por lo que espera sumar más sesiones para estar al 100 %. “Paulo me dio mucha motivación para venir. Hoy fue mi primer entrenamiento, físicamente bien, esta semana fue muy importante. Sería importante entrenar un poco más para poder jugar con el equipo”, añadió.

El nacido en Río de Janeiro también recordó los días en donde jugó junto a Paolo Guerrero en Flamengo, cuando recién sumaba sus primeros partidos en el fútbol brasileño y era una de las grandes promesas de su país –incluso llegó a ser medallista olímpico-. En medio de eso, reveló que el ‘Depredador’ lo llamó cuando se enteró que iba a venir a la Liga 1.

“Soy una persona que gusta del fútbol, siempre he seguido el fútbol peruano. Jugué con Paolo tres años, cuando estaba iniciando mi carrera, me ayudó mucho. Cuando llegué aquí recibí su mensaje. Llego para sumar, lo más importante es darle secuencia a lo que el club venía haciendo. Toca trabajar para estar en mi mejor forma”, contó.

Finalmente, Felipe Vizeu comentó un poco sobre sus características de juego y qué le puede aportar a Sporting Cristal desde su posición, más allá de los goles que de por sí serán una exigencia latente de la hinchada. “Soy ‘9’, debo estar dentro del área, pero consigo estar bien con el juego también (al salir o posicionarse por las bandas”, puntualizó.

Felipe Vizeu firmó por Sporting Cristal hasta finales del 2026. (Foto: Ubaldo Villalobos)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Binacional, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

