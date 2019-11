Sporting Cristal vs. Binacional (EN VIVO | EN DIRECTO | VER MOVISTAR DEPORTES | TV ONLINE) se ven las caras en el estadio Guillermo Briceño por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambas escuadras luchan por el título nacional y quieren demostrarlo en este cotejo.

La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes desde las 3:00 p.m. Además, Depor.com te mostrará una cobertura especial, en la que encontrarás la previa, el minuto a minuto y todas las incidencias de este partidazo de pronóstico reservado.

Sporting Cristal vs. Binacional podría darle el título del Torneo Clausura a los rimenses, pero deberán esperar que Alianza Lima caiga contar Unión Comercio para que ello se pueda dar.

Roberto Mosquera espera que esa historia no se repita y empleará toda su artillería para mantener los números a favor. Si bien el elenco de Juliaca quedó relegado de pelear por el título del Clausura, ya que está en la sexta posición de la tabla con 25 puntos, siete por debajo de Alianza Lima (líder del torneo). No obstante, al tener el título del Apertura, tienen el pase a los Play Off de la Liga 1.

Manuel Barreto, por su parte, no tendrá a ningún jugador fuera de lista, pues Christofer Gonzales fue incluido en la lista de convocados a viajar a Juliaca. El peruano podría armar una línea de cuatro en la defensa, con tres atacantes que busquen el gol, entre los que podrían están ‘Canchita’, Cristian Palacios y Fernando Pacheco.

Binacional llega a este encuentro en la segunda posición de la tabla acumulada, con 61 puntos, luego de empatar el duelo ante los íntimos y caer ante Sport Boys en el Callao. Pese a tener la punta durante varias fechas del campeonato, el ‘Poderoso del Sur’ se quedó sin la punta, tras las victorias celestes, más los dos puntos por quedar ganadores en el Torneo de Reservas.

Sporting Cristal está a un duelo de quedarse con el trofeo del torneo. De ganar en Juliaca, deberá esperar el resultado de Alianza Lima ante Unión Comercio en Moyobamba, pues si los blanquiazules pierden o empatan, los rimenses podrían coronarse con el título del Clausura y, más el liderazgo en la tabla acumulada, tendrían pase directo a la final de los Play Offs de la Liga 1.

Sporting Cristal vs. Binacional: horarios en el mundo

3:00 p.m. - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

4:00 p.m. - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

5:00 p.m. - Argentina, Uruguay, Brasil

9:00 p.m. - Reino Unido

10:00 p.m. - España, Italia, Francia, Alemania

Sporting Cristal vs. Binacional: aquí se jugará el partido

Sporting Cristal vs. Binacional: antecedentes

08.06.19 | Sporting Cristal 3-1 Binacional

10.11.18 | Sporting Cristal 4-0 Binacional

18.08.18 | Binacional 1-1 Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. Binacional: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Binacional Empate Sporting Cristal Betsson 2.20 3.45 3.05 Bet365 2.10 3.40 2.87 Inkabet 2.25 3.70 3.20 Te Apuesto 2.00 3.75 3.20 Apuesta Total 2.15 3.52 2.97

Sporting Cristal vs. Binacional: probables alineaciones

Binacional: M. Sotillo, J. Reyes, J. Fajardo, D. Leudo, A. Pérez, E. Fernández, D. Millán, J. Vergara, Y. Tello, A. Polar, A. Rodríguez.

Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, R. Revoredo, G. Chávez, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Gonzáles, C. Ortiz, K. Sandoval; Cristian Palacios.

