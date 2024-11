Cusco FC logró el objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana y está tranquilo; sin embargo, todavía queda una fecha del Torneo Clausura por jugarse. Este domingo, el equipo imperial tendrá que visitar a Alianza Lima, que está luchando mano a mano con Universitario por el certamen y busca acceder a los play offs por el título nacional. En la previa del encuentro decisivo para los blanquiazules, Juan Tévez, goleador del cuadro cusqueño, rechazó categóricamente los comentarios que aseguran que no darán pelea en el Estadio Alejandro Villanueva.

El conjunto dirigido por Miguel Rondelli perdió sus últimos dos partidos ante Atlético Grau y Carlos A. Mannucci, y muchas personas empezaron a decir que también perderán este fin de semana en La Victoria. “Perdimos 1-0 de local (contra Grau) y se puso en duda muchas cosas, rendimiento nuestro y demás, y se hablaron tantas pavadas que a uno le llegan”, dijo el delantero de 37 años a L1 MAX.

Tévez señaló que en las derrotas fueron superados, pero que la intención del club siempre es tratar de llevarse los tres puntos, aunque ya no esté jugando por algo importante en la recta final del Clausura. “Nosotros vamos a ir a la cancha de Alianza a ganar. No vamos a buscar un empate ni a meternos atrás, vamos a buscar el triunfo. Nos merecemos nosotros, la gente, el club, la familia, que terminemos el año de la mejor manera”, agregó.

Acerca de Paolo Guerrero, histórico delantero de la Selección Peruana y actual jugador de Alianza Lima, Juan dijo lo siguiente: “Paolo es un delantero que siempre me gustó. Tiene mucha paciencia con la pelota y la aguanta muy bien. Sinceramente usa muy bien el cuerpo. Ahora no está en la plenitud de antes, pero a mí me gustaba encantaba arrancaba y se iba hasta debajo del arco”.

Por otro lado, el atacante sostuvo que se quedará la próxima temporada en Cusco FC. “Tengo encaminado todo el tema de la renovación acá. He tenido sondeos, por ahí también de otras ligas, pero habíamos hablado acá, estábamos cómodos, nos gustaba el desafío de clasificar a una copa internacional con el club, y ahora nos queda el próximo desafío el año que viene, así que ahora a disfrutar acá”, indicó.

Cabe mencionar que Tévez disputó 33 partidos en la Liga 1 2024 y arrancó como titular en 18 de ellos. Tiene poco más de 1,800 minutos disputados en el campeonato. Marcó 11 goles y no dio asistencias. Este año llegó a Cusco FC procedente del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Argentina.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco FC?

Alianza Lima se medirá con Cusco FC el domingo 3 de noviembre. El inicio del encuentro está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cusco FC?

Por la fecha 17 del Torneo Clausura, Alianza Lima vs. Cusco FC será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. No te lo puedes perder.





