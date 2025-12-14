Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Por el cupo de Perú 2: Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs. Cusco FC
Después de quedarse con una victoria por la mínima, Sporting Cristal llega motivado pero Cusco FC aprovechará la altura de su localía en la definición de los play-offs. Repasa la alineación de ambos equipos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Alineaciones del Sporting Cristal vs Cusco FC por los play-offs vuelta. (Foto: GEC)
Sporting Cristal visita a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el duelo correspondiente a la vuelta de la final de los play-offs de la Liga 1 2025, donde el vencedor de la llave se llevará el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026; es decir, se meterá de manera directa a la fase de grupos. En el partido de ida, los ‘rimenses’ lograron ganar una ligera ventaja de un 1-0 en el Estadio Nacional, fue el gol de Santiago González el único tanto que se marcó, mientras que los ‘dorados’ tuvieron poco protagonismo, no solo por el estado defectuoso de la cancha, si no también por el buen orden defensivo de su rival. Miguel Rondelli ya recupera a una de sus armas con buen despliegue, Marlon Ruidias, mientras que Paulo Autuori volvería a salir con la misma oncena que en el partido anterior.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.