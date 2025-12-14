Alineaciones del Sporting Cristal vs Cusco FC por los play-offs vuelta. (Foto: GEC)
Alineaciones del Sporting Cristal vs Cusco FC por los play-offs vuelta. (Foto: GEC)
Alineaciones del Sporting Cristal vs Cusco FC por los play-offs vuelta. (Foto: GEC)

  • Alineaciones del Sporting Cristal vs Cusco FC por los play-offs vuelta. (Foto: GEC)
  • Diego Enríquez (Foto: Sporting Cristal)
  • Nicolás Pasquini. (Foto: Sporting Cristal)
  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Getty Images)
  • Ian Wisdom. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Liga 1).
  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
  • Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)
  • Irven Ávila. (Foto: Getty Images)
  • Paulo Autuori - DT. (Foto: SC)
  • Pedro Díaz. (Foto: Liga 1)
  • Pedro Díaz. (Foto: Cusco FC)
  • Álvaro Ampuero. (Foto: Cusco FC)
  • Miguel Aucca. (Foto: Cusco FC)
  • José Zevallos. (Foto: Cusco FC)
  • Oswaldo Valenzuela. (Foto: Alamy Stock)
  • Carlo Diez. (Foto: Cusco FC)
  • Nicolás Silva. (Foto: Cusco FC)
  • Lucas Colitto. (Crédito: Alamy Stock Photo).
  • Ivan Colman. (Crédito: Alamy Stock Photo).
  • Facundo Callejo. (Foto: Cusco FC)
  • Miguel Rondelli. (Foto: Cusco FC)
visita a en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el duelo correspondiente a la vuelta de la final de los play-offs de la , donde el vencedor de la llave se llevará el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026; es decir, se meterá de manera directa a la fase de grupos. En el partido de ida, los ‘rimenses’ lograron ganar una ligera ventaja de un 1-0 en el Estadio Nacional, fue el gol de Santiago González el único tanto que se marcó, mientras que los ‘dorados’ tuvieron poco protagonismo, no solo por el estado defectuoso de la cancha, si no también por el buen orden defensivo de su rival. Miguel Rondelli ya recupera a una de sus armas con buen despliegue, Marlon Ruidias, mientras que Paulo Autuori volvería a salir con la misma oncena que en el partido anterior.

