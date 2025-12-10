Sporting Cristal vs. Cusco FC por Liga 1. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Cusco FC por Liga 1. (Diseño: Depor)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la ida de la final de los play-offs de la, por la disputa del cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026. Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Claro Video, DGO y Fanatiz. Este duelo está pactado para el miércoles 10 de diciembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Nacional. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1. (Video: L1MAX)
