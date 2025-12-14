vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING) en la vuelta de la final de los play-offs de la, por la disputa del cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026. Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Claro Video, DGO y Fanatiz. Este duelo está pactado para el domingo 14 de diciembre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS