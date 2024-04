Sporting Cristal vs. Garcilaso juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV, Claro TV, Fanatiz y Zapping por la jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el lunes 15 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido luego de vencer por 4-0 a Sport Huancayo, en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. A pesar del 0-0 antes del descanso, los rimenses aplicaron toda su efectividad en la etapa complementaria y terminaron doblegando a los huancaínos con goles de Irven Ávila, Ignácio da Silva, Yoshimar Yotún y Diego Otoya.

Con este resultado, los ‘celestes’ tomaron el liderato en la tabla de posiciones, registrando 25 puntos producto de ocho triunfos, un empate y una derrota. Asimismo, han marcado 29 goles y han recibido 10. Por ahora, los bajopontinos siguen dependiendo de sí mismos para ganar el primer certamen de la temporada, por lo que están obligados a ganar en Cusco.

En la previa de este enfrentamiento con Deportivo Garcilaso, Ignácio da Silva conversó con Cristal TV y analizó el buen momento por el que están atravesando en el campeonato. “Tomamos con mucha tranquilidad el estar punteros, vamos con mucha humildad, todavía falta mucho. Estamos trabajando para si Dios nos permite, conseguir el primer objetivo que es el título del Apertura”, sostuvo.

El defensor brasileño sabe que no pueden confiarse por más que sean líderes, más si este lunes visitarán a un rival que se hace fuerte en la altura de Cusco. “Enfrentaremos a un rival difícil como Garcilaso, que tiene a su favor la altura, se hacen fuerte en casa. Ya jugamos en Cusco varias veces, sabemos la dificultad, pero intentaremos regresar con los tres puntos que es lo más importante para nosotros”, agregó.

Asimismo, el zaguero de 27 años se refirió a su actualidad en Sporting Cristal, donde se ha afianzado como uno de los mejores jugadores y ha confirmado todo lo bueno que mostró el año pasado. En lo que va del 2024 registra tres goles y una asistencia en 11 encuentros disputados. “Estoy feliz por el momento que estoy pasando, me encantaría salir campeón a fin de año con el club, sería una forma de retribuir todo el cariño que la gente y el club me han dado”, puntualizó.

Deportivo Garcilaso, por su parte, llega a este partido después de caer por 2-1 en su visita a Lanús, en el compromiso válido por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2024. El cuadro argentino supo aprovechar su superioridad numérica tras la temprana expulsión de Luis Urruti, imponiéndose con los goles de Felipe Peña Biafore y Walter Bou; Pablo Erustes puso el 1-1 parcial, pero no fue suficiente para los pupilos de Bernardo Redín.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Garcilaso?

El partido entre Sporting Cristal y Garcilaso se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Garcilaso?

El encuentro entre Sporting Cristal y Garcilaso está programado para este domingo 14 de abril desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del lunes 15.

¿Dónde se jugará el Sporting Cristal vs. Garcilaso?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR