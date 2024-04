Con 17 partidos en la Selección Peruana y tres goles en su haber –incluido el icónico tanto a Argentina tras pase de Juan Manuel Vargas, por las Eliminatorias Sudáfrica 2010–, Johan Fano siempre se dio íntegro cuando le tocó defender los colores de nuestro país. Quizás no fue el delantero más técnico ni el goleador que seguramente muchos hubieran querido, pero dio la cara por la ‘Blanquirroja’ cuando varios elementos fueron ‘borrados’ en su momento por José Guillermo del Solar. Así pues, más allá de los números, el ‘Gavilán’ supo ganarse un nombre jugando en nuestro país, llevándolo a destacar en clubes de Colombia y México.

Con ese repertorio, el exatacante y que hoy viene sumando experiencia para cuando le toque la oportunidad de dirigir a algún club –en el 2021 tuvo un breve interinato en Águilas Doradas–, habló sobre diversos temas en una reciente entrevista con el programa De Una que se transmite por YouTube. En primera instancia, el huanuqueño se refirió al presente por el que está atravesando Diego Dorregaray en Universitario de Deportes, adonde llegó esta temporada para ser el centrodelantero titular en el año del centenario de la institución ‘merengue’.

Sin minimizar lo hecho hasta ahora por el futbolista argentino, Fano sostuvo que, si bien le pareció un buen elemento cuando le tocó verlo en vivo en el empate entre la ‘U’ y Junior en Colombia, los números no lo respaldan, pues a los jugadores en su posición se les mide por la cantidad de goles que aportan. En lo que va de la temporada, contabilizando los duelos en la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores, ‘Dorre’ registra tan solo tres goles en 13 encuentros disputados, siendo dos de ellos de penal. En esa misma línea, coincidió con Fabián Bustos en haberle dado más oportunidades a José Rivera o Alex Valera.

“Cuando uno llega al más grande del Perú, tiene que traer a los mejores, creo yo. Siempre cuando jugábamos tenías que ser el mejor para llegar al más grande. Hoy creo que Dorregaray no está rindiendo de la mejor manera, no le está dando la posibilidad y no está rindiendo como muchos esperaban. Eso no quiere decir que sea un mal jugador, tiene muchas virtudes. Tuve la oportunidad de verlo jugar ante Junior en Barranquilla, y me parece un jugador importante. El delantero vive de goles, y hoy por hoy el ‘profe’ está viendo otras alternativas. Pasó de ser el habitual titular, a ser el segundo o tercero”, apuntó.

Tomando en cuenta que Universitario apostó por un delantero extranjero para esta temporada tan importante, Fano manifestó que primero debieron agotar todos los esfuerzos en fichar a algún a un peruano. Dando como ejemplo lo que él vivió en los equipos donde militó en México y Colombia, Johan aseguró que, si uno proviene de otro país y llega a una liga diferente, tiene que responder desde el primer día. Recordemos que en su paso por el balompié mexicano, el exjugador de 41 años llegó a ser goleador en el 2010 con 19 en 32 partidos con el Atlante.

“Nosotros en Perú tenemos que cambiar nuestra idiosincrasia, no pensemos que todo lo de afuera es bueno. He tenido la fortuna y la dicha de jugar en el exterior, y cuando uno llega a un país diferente, sea el que sea, siempre tiene que marcar la diferencia. Te van a decir ‘te hemos traído sin buscar algo acá, entonces qué estás haciendo’. Siempre hay una presión de por medio. Yo siempre he sido de la idea de siempre pensar primero en lo nuestro. Bueno, si no hay, ahí sí voy y busco afuera”, acotó.

Por otro lado, Johan Fano habló respecto al presente de la Selección Peruana y las posibilidades que tiene de clasificar al próximo Mundial. Según su óptica, todavía no puede sacar conclusiones de lo que vio del equipo al mando de Jorge Fossati, pues los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana no fueron una verdadera prueba para el plantel. Eso sí, aseguró que la Copa América de Estados Unidos será importante para que el entrenador uruguayo conozca a su grupo y los evalúe frente a rivales de mayor envergadura.

“Si fuera como en años anteriores, difícil. Hoy hay prácticamente siete cupos. Está llegando un nuevo técnico y hay que brindarle toda la duda del caso, creo que puede hacer cosas interesantes. Vi algunos momentos de los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana, y ahí no se pueden sacar tantas conclusiones. No por los rivales, sino por cómo se dieron los partidos. Esperemos que la Copa América sea una prueba linda, contra rivales importantes. Vamos a enfrentar a Chile, Argentina y Canadá, y vamos a ver verdaderamente de qué estamos hechos”, agregó.

Finalmente, el exdelantero e hincha de Universitario opinó sobre los jugadores de ascendencia peruana que ha sido llamados a la ‘Blanquirroja’. Tal como lo manifestó en su momento cuando Gianluca Lapadula no quiso sumarse a la ‘Bicolor’ cuando lo llamó Ricardo Gareca –luego terminó aceptando su convocatoria en el 2020–, argumentó que es primordial que aquellos elementos quieran venir y lo hagan porque lo sienten, no por obligación. Además, tuvo algunas palabras para Oliver Sonne y las pocas oportunidades que ha tenido hasta ahora para sumar minutos con Perú.

“El hecho de jugar en Europa, no significa que sea el mejor, porque en Europa no todos los equipos no son de la magnitud del Real Madrid, Liverpool y tantos. Si estás jugando a Europa, debes de tener algún mérito, los que han ido a Europa lo saben. Acá viene el técnico, para saber lo que necesita y quiere para la selección. No quiere decir que no puedan tener la oportunidad. Aquel jugador que le brindan la oportunidad, me dice que no, yo no lo convoco más. Sonne dijo sí, lo convocaron, no lo pusieron dos partidos y él siguió ahí. Es parte de, cada quién tiene su forma”, puntualizó.

Oliver Sonne registra dos partidos con la Selección Peruana. (Foto: Instagram)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus dos últimos amistosos antes de la Copa América –uno de ellos ante Paraguay, el 7 de junio–, la Selección Peruana concentrará en Estados Unidos con los 23 convocados por Jorge Fossati. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).

Por otro lado, si bien el ranking FIFA no refleja –en su totalidad– el presente de las selecciones alrededor del mundo, mensualmente sufre una actualización y esta a veces se da luego de algunos amistosos o partidos de clasificatorias, ya sea para el Mundial o la Eurocopa. En ese sentido, después de vencer a Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-1) en marzo, Perú se ubicó en la casilla número 32 tras el último balance, con 1515.82 puntos.





