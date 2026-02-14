Gol de Luis Iberico para el 2-0 Sporting Cristal vs. Juan Pablo II | VIDEO: L1MAX
Gol de Luis Iberico para el 2-0 Sporting Cristal vs. Juan Pablo II | VIDEO: L1MAX

Luis Iberico ingresó en el segundo tiempo y no desperdició la oportunidad que le dio su técnico Paulo Autuori.

TAGS RELACIONADOS