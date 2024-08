Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles 21 de agosto por la fecha 8 del Torneo Clausura Liga 1, en partido que se lleva a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa). El partido se encuentra programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido para América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal de L1 Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Los dirigidos por el argentino Guillermo Farré dejaron escapar la oportunidad de mantenerse en el liderato tras empatar sin goles en el clásico ante Alianza Lima, en lo que ha sido el segundo empate consecutivo. Anteriormente fue ante Atlético Grau (1-1).

Si bien el Cervecero extendió su imbatibilidad a seis partidos (3 victorias, 3 empates), estos resultados lo han llevado a descender al cuarto lugar del Clausura, aunque solo dos puntos menos que Universitario y Alianza Lima quienes son los líderes del Clausura.

Por ello, los del Rímac tienen la obligación de ir a ganar a Arequipa, donde ha registrado los tres resultados en sus últimas tres visitas ligueras, y jugando fuera de casa solo registra una derrota en sus últimos cuatro partidos, con tres finalizando en empates, pero con su goleador Martín Cauteruccio (31 goles) va a por la victoria.

Los dirigidos por el nacional Marco Valencia han mostrado cierta irregularidad en estas últimas semanas y así quedó demostrado con su reciente empate a domicilio ante ADT Tarma (1-1), para con ello registrar solo una victoria en sus últimos cuatro partidos (1 victoria, 1 empate, 2 derrotas).

Estos resultados han llevado al equipo arequipeño a descender hasta la séptima casilla del Clausura, cuatro puntos por debajo de los líderes Universitario de Deportes y Alianza Lima, pero con un partido pendiente.

En cuanto a su rendimiento jugando en casa, el equipo Dominó registra diez victorias ligueras consecutivas, y esto le ha permitido situarse entre los cuatro primeros del acumulado, adentrado en posiciones de Copa Libertadores 2025, pero solo seis puntos más que el quinto clasificado Cusco FC, por lo que se espera que su goleador Bernardo Cuesta (13 goles) sigue recto al arco contrario.

Sporting Cristal: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 17/8/2024 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Clausura 2024 11/8/2024 Atlético Grau 1-1 Sporting Cristal Clausura 2024 4/8/2024 Sporting Cristal 4-0 Carlos Mannucci Clausura 2024 31/7/2024 Los Chankas 3-3 Sporting Cristal Clausura 2024 27/7/2024 Sporting Cristal 5-1 Cienciano Clausura 2024

Melgar: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 16/8/2024 ADT 1-1 Melgar Clausura 2024 4/8/2024 Unión Comercio 2-1 Melgar Clausura 2024 31/7/2024 Melgar 1-0 Universitario Clausura 2024 25/7/2024 Alianza Atlético 3-1 Melgar Clausura 2024 20/7/2024 Melgar 5-2 César Vallejo Clausura 2024

Sporting Cristal vs. Melgar: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 13/3/2024 Sporting Cristal 1-2 Melgar Apertura 2024 23/7/2024 Melgar 1-1 Sporting Cristal Clausura 2023 17/2/2023 Sporting Cristal 1-0 Melgar Apertura 2023 6/11/2022 Sporting Cristal 0-2 Melgar Semifinal Liga 1 2/11/2022 Melgar 2-0 Sporting Cristal Semifinal Liga 1

¿A qué hora inicia Sporting Cristal vs. Melgar?

Siguiendo con la programación, Sporting Cristal se enfrentará contra Melgar se disputará el miércoles 21 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 7:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 8:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 6:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Sporting Cristal vs. Melgar?

Por la fecha 8, Sporting Crista y Melgar será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Melgar?

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR