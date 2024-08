“El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes”, reza la frase que alguna vez dijo Jorge Valdano, exdelantero y campeón del mundo con Argentina. Sin embargo, ¿qué pasa cuando está en juego la vida de alguien? La respuesta es simple: el fútbol pasa a ser definitivamente lo menos importante dentro de las cosas realmente importantes, pues no hay nada que valga más que la vida. El profesor Jesús Oropesa, director técnico de Unión Comercio, sufrió en carne propia los estragos de sentir que la vida se le iba, cuando el pasado 4 de agosto padeció un problema cardíaco durante el entretiempo del partido frente a Melgar en Tarapoto. Si bien el entrenador de 54 años se encuentra estable, tras ser tratado en un centro médico de Lima, su caso dejó varias preguntas que hoy trataremos de responder.

Una semana después de esta complicación en la salud de Jesús Oropesa, Wilmar Valencia, entrenador de ADT, hizo una denuncia pública a raíz de lo que le tocó vivir a su colega y reveló que la mayoría de directores técnicos de nuestro país no cuentan con un seguro médico dentro de sus contratos. “Hay entes que tienen que ver este tema, no es solamente reclamar. Como cuerpo técnico, firmamos un contrato que no están sujetos a un seguro médico, pero por la labor que realizamos, sí amerita que lo tengamos. El tema es que no sabemos cuál es la situación de los técnicos extranjeros, que son la mayoría”, manifestó.

Según se supo después, Oropesa recibió atención médica gracias a su Seguro Integral de Salud (SIS), así como el respaldo económico de Unión Comercio, tal como detalló su gerente deportivo, César Dávila. “Todos los gastos fuera del seguro han sido asumidos por el club. Para que pueda llevar su vida cotidiana tiene que ser mediante una intervención quirúrgica, así se maneja en las clínicas u hospitales por la complejidad del asunto. Estamos a la espera de eso. Por lo menos este mes de agosto va a estar en el tema médico. Igual sigue vinculado al club”, comentó el dirigente del cuadro selvático.

No obstante, llamó poderosamente la atención lo declarado por Wilmar Valencia, donde hizo hincapié en las pésimas condiciones en las que trabajan los entrenadores del Perú, sin un seguro médico dentro de sus respectivos contratos y que los dejan desamparados frente a una situación como la que padeció Jesús Oropesa. “Un técnico peruano donde nadie dice nada. No tiene seguro, pero gracias al SIS (Seguro Integral de Salud) está siendo atendido en el Hospital Hipólito Unanue, así es que pedir que se recupere para volver a hacer lo que más le gusta, que es estar involucrado con un equipo de fútbol”, aseveró el 10 de agosto, tras el encuentro entre ADT y Alianza Lima.

Jesús Oropesa está viviendo su segunda etapa como entrenador de Unión Comercio. (Foto: Unión Comercio)

La respuesta de la ANEF

Dentro de la denuncia que hizo Wilmar Valencia, mencionó que la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol del Perú (ANEF), a la cual se encuentra asociado Jesús Oropesa, no se había pronunciado al respecto. Por tal motivo, Depor conversó con su vicepresidente, el Dr. Óscar Peralta Montenegro, para que haga sus descargados al respecto y, además, nos dé más luces sobre la realidad laboral de los directores técnicos peruanos y cuáles son las condiciones reales en las que trabajan.

En primera instancia, el también abogado relató cómo sucedieron los hechos tras enterarse del problema que había sufrido el DT de Unión Comercio. “Por falta de buena comunicación no se ha podido conocer la verdadera situación de la ANEF con respecto a nuestro socio y amigo, el profesor Oropesa. Nosotros como hombres de fútbol, estuvimos al tanto de lo sucedido y nos contactamos con la familia. Hablamos con su hijo para que nos tenga al tanto y ahí nos enteramos que lo estaban trasladando a Lima. Como él tiene un seguro del SIS, lo internaron en el Hospital Hipólito Unanue”, explicó.

Así pues, el vicepresidente de la ANEF atribuyó a que todo fue un mal entendido por la poca comunicación externa que tuvieron al momento de apoyar a Oropesa, e hizo un mea culpa. “Sucede que por contactar en primer lugar con la familia, no lo comunicamos en nuestras redes. Entonces, cualquier persona, como sucedió con nuestro socio Wilmar Valencia, podría pensar que la ANEF no se había preocupado. Pero sí nos contactamos con la familia del profesor Oropesa. Lo que sí reconocemos es que no comunicamos bien, y por no comunicar bien, reclamaban la inacción de la ANEF con total justificación”, agregó.

¿Qué pasa con el seguro médico de los entrenadores?

Lo expuesto por Wilmar Valencia tuvo una resonancia mayor al tratarse de algo tan importante como la vida. Por eso quedó la duda respecto a cómo se manejan los contratos de los entrenadores y por qué la mayoría de estos no están sujetos a algo tan primordial como un seguro médico. Lo que le sucedió a Jesús Oropesa pudo haber terminado en una desgracia mayor o puede sucederle a otro colega en el futuro, lo que deja expuesta una problemática que debe ser resuelta por las entidades pertinentes.

El Dr. Óscar Peralta Montenegro esclareció el asunto al confirmar que muchos entrenadores tienen un vínculo laboral con un pago a través de recibos por honorarios, más no un contrato sujeto a planillas y otros beneficios establecidos por la ley. “La mayoría de contratos que tienen los entrenadores son de naturaleza civil, con recibo por honorarios. Si fuera otro tipo de contrato y estuviera en planilla, se le podría descontar una mensualidad para su seguro. Como dicen, hecha la ley, hecha la trampa. Los entrenadores deberían tener un contrato laboral, no un contrato por honorarios que pueden durar lo que quieran los dirigentes de los clubes”, lamentó.

Peralta Montenegro, letrado especialista en derecho laboral y constitucional, comentó que la primera medida frente a un caso de incumplimiento de los derechos laborales, sería judicializar la denuncia, por más que dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) exista la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas. “Cualquier problema laboral que tenga, despido arbitrario o pagos de beneficios sociales, pueden acudir al Poder Judicial. Hay una Cámara de Conciliación, pero esta funciona solo como una parte administrativa dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Pero eso no quita que no puedan ir al Poder Judicial”, explicó.

Wilmar Valencia denunció las precarias condiciones en las que trabajan los entrenadores en el Perú. (Foto: Liga 1)

Depor pudo conocer que una de las razones principales por las que los entrenadores no denuncian públicamente que se han incumplido con sus derechos laborales, es por temor a represalias. Temen que al exponer el manejo de los clubes y revelar la forma en la que estos trabajan, dejen de ser contratados y pierdan la posibilidad de seguir trabajando. Más allá de lo que representa el fútbol para ellos, esto termina siendo un trabajo y prefieren callar para no quedar expectorados del sistema.

Óscar Peralta señaló que la ANEF, ahora que está asociada a la FPF, buscará que los derechos laborales de los entrenadores sean respetados, así como sus respectivos seguros médicos. “Nosotros estamos en la Asamblea de Bases de la FPF. Ahora desde adentro vamos a defender los intereses de los entrenadores del fútbol nacional. Hemos propuesto en la Comisión de Competiciones que todos los entrenadores deben tener un seguro. Los entrenadores están sometidos a mucho estrés. Tenemos socios que toman pastillas diarias por la presión que se maneja en el fútbol”, expresó.

Finalmente, aclaró que esta solicitud no solo está dirigida para los estrategas que trabajan en Primera División, sino también para las otras categorías. “Dentro de nuestra propuesta está que no deba empezar el campeonato si los entrenadores, sea en la Liga 1, Liga 2 o Copa Perú, no tienen un seguro médico. No puede empezar esto así. El problema que hemos tenido es que a los entrenadores lo tienen a un costado, olvidados. No entiendo por qué esto es así. Deberían tener un seguro como en cualquier parte del mundo, como en cualquier empresa”, puntualizó. Lo vivido por Jesús Oropesa debe invitar a la reflexión, pues tal como mencionamos líneas arriba, los intereses particulares de los clubes no pueden estar por encima de algo tan valioso como la vida.





