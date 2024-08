Sporting Cristal llegó a Arequipa con la necesidad de obtener el triunfo, tras dos empates seguidos ante Atlético Grau y Alianza Lima, pero cayó por un marcador de 2-0 frente a Melgar. Con este resultado, los rimenses quedaron a cinco puntos del líder Alianza Lima, tras jugarse la fecha 8 del Torneo Clausura, y complicaron sus chances en el campeonato. Luego del partido, salió al frente el delantero celeste Irven Ávila, quien se refirió a lo que mostró su equipo en el terreno de juego del Estadio Monumental de la UNSA.

“Hay mucha frustración. Sabíamos lo que significaba este partido. Eramos conscientes de lo que nos jugábamos. Situaciones de partido, errores nuestros que nos cuestan el partido. No hay tiempo para lamentos, debemos corregir, seguir trabajando y sumar la mayor cantidad de puntos”, dijo el ‘Cholito’, que ingresó en la segunda mitad del encuentro para acompañar a Martín Cauteruccio en el ataque.

Sobre el error que cometió Gianfranco Chávez en el segundo tanto de Melgar, sobre el final, señaló que: “el respaldo es a todos. Acá cuando se equivoca uno es error de todos. Hoy le tocó a Gian (Chávez), mañana puede ser otro compañero. Acá no hay que poner nombres. Esto es de equipos y hoy nos equivocamos todos, así que hay que corregir y pensar en el siguiente rival”.

Por otro lado, Irven Ávila también se refirió al rendimiento que ha tenido Sporting Cristal en altura, donde los celestes no vienen sacando buenos resultados. “Somos conscientes de eso. Nos toca empatar o perder y no es lo que venimos a buscar. No queda otra cosa que seguir trabajando, analizar qué nos está faltando y luego de eso poder plasmar lo que se trabaja durante la semana”, indicó en declaraciones para L1 MAX.

Finalmente, el futbolista de Sporting Cristal mandó un mensaje a la hinchada rimense por la derrota que tuvieron en Arequipa en este jornada. “Ellos no merecen este resultado y siempre agradecemos el apoyo que tenemos, sea de local o visita y trataremos para darles alegrías no solo a ellos, sino también a nuestra familia”, expresó.

Melgar 2-0 S. Cristal (Foto: Leonardo Cuito/GEC)

¿Qué se viene para Sporting Cristal?

Después de terminar su partido en Arequipa, Sporting Cristal necesitará prepararse con rapidez para su próximo desafío, ya que se enfrentará a un oponente complicado en la siguiente jornada. Los jugadores de Sporting Cristal jugarán contra UTC el próximo domingo 25 de agosto en el estadio Alberto Gallardo. Este partido corresponde a la fecha 9 del Torneo Clausura y está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana).

A pesar de la racha de buenos resultados que venía atravesando, tras el último partido contra Melgar, su posición en la tabla de posiciones se ha complicado. El equipo de Guillermo Farré, que estaba entre los tres primeros, ahora se encuentra en el quinto lugar con 12 unidades en esta segunda parte del torneo, a cinco puntos del líder (Alianza Lima). Por otro lado, en la tabla acumulada, la situación es diferente, ya que los celestes son segundos con 52 unidades, a tres puntos de Universitario, que tiene 55.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.