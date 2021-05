Sporting Cristal y San Martín definen al campeón de la fase 1 de la Liga 1. El equipo de Roberto Mosquera se mostró como el dominador del juego desde el primer minuto; sin embargo, no lo pudo reflejar en el marcador en el Alejandro Villanueva. Irven Ávila tuvo la más clara del primer tiempo, pero no pudo definir frente al portero Diego Penny para mal de todos los hinchas celestes.

A los 45 minutos de juego, Marcos Riquelme logró superar a los defensores santos gracias a su velocidad, pisó el área y tiró el centro buscando el pie del ‘Cholito’. El atacante no pudo impactar el esférico y vio cómo pasaba de largo. Pudo ser el 1-0 para el conjunto de Roberto Mosquera,

Ávila no suma ningún gol en lo que va de la temporada 2021. El delantero celeste llegó esta temporada procedente de Melgar; no obstante, no ha sido la principal opción de ataque de Mosquera, al tener altos y bajos en partidos del campeonato nacional como la Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs. San Martín: la previa

Sporting Cristal llega con el ánimo a tope después de conseguir clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de caer 3-0 ante Sao Paulo por la última jornada del Grupo E, los bajopontinos lograron seguir compitiendo a nivel continental, tras la victoria de Racing ante Rentistas.

Pese a tener el aliciente internacional, el equipo de Roberto Mosquera no podrá estar al 100% disponible. Martín Távara y Christofer Gonzáles no podrán alinear ante los de Santa Anita. Ambos fueron llamados a la Selección Peruana y quedaron al margen. Aunque cabe precisar que ‘Canchita’ fue desconvocado por presentar un problema de salud.

San Martín también presentará ausencias. Diego Penny, Werner Schuler y Carlos Monges serán los futbolistas con los que César Payovich no podrá contar para este trascendental encuentro. El guardameta se lesionó en la última jornada ante Municipal, mientras que los otros jugadores quedaron al margen por acumulación de tarjetas amarillas.





