Sporting Cristal vs. Sport Boys: conoce los precios de las entradas para el partido en el Callao por la Liga 1

Sporting Cristal visitará a Sport Boys en la tercera fecha de la Liga 1. El duelo se jugará este sábado a las 8 de la noche en el estadio Miguel Grau del Callao. El partido se jugará con las dos hinchadas y los rosados ya anunciaron la venta de entradas.

Los boletos para el duelo entre Sporting Cristal y Sport Boys ya se pueden adquirir vía joinnus.com Las tribunas populares tiene un costo de 20 soles para ambas hinchadas. Los celestes ocuparán la tribuna norte.

La venta física se realiza en las oficinas de Sport Boys (Avenida La Marina 2673 de 9 a.m. a 9 p.m. en Minka en el mismo horario y New Athletic de la A. Sáenz Peña (de 10.30 a.m. a 8.30 p.m.)

Sporting Cristal ya contará para este partido con su goleador Emanuel Herrera. El delantero se perdió el partido ante Alianza Lima por una tarjeta roja que el club consideró injusta.

Los celestes también esperan recuperar a Renzo Revoredo y Carlos Lobatón, quienes se perdieron el partido con los blanquiazules por lesión.

