se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tiene los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 15 de marzo desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. Sport Boys juegan por la Liga 1 2026. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Sport Boys juegan por la Liga 1 2026. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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