Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: la final se podría jugar en el Alberto Gallardo

Sporting Cristal clasificó a la final del Torneo de Verano con cuatro fechas de anticipación. Sin embargo aún no sabe donde jugará el choque de vuelta ante Sport Huancayo. ¿La razón? las trabas que está poniendo la FPF para que no se use el Estadio Nacional y cuidarlo para el compromiso de la Selección Peruana contra Escocia el próximo 29 de mayo.

El vicepresidente de la ADFP Héctor Ordóñez, habló al respecto y reveló que no es tan fácil. La FPF está pidiendo que la cancha no sufra con un partido como la final entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo para que la bicolor juegue en un campo en óptimas condiciones y no se corra el riesgo de que los jugadores sufran lesiones.

"Esas cosas no se entienden del Estadio Nacional. No logro entender cuál es el concepto. Por qué, si se va a usar todavía 16 días después, no se pueda utilizar para la final. Creo que estamos siendo en extremo detallistas y no se logra comprender", dijo Ordóñez en entrevista con el programa La Hora de Lalo de Radio Ovación.

Ordóñez puso como ejemplo las buenas condiciones en las que se encuentra el estadio Miguel Grau. "El estadio del Callao, que es el que tiene mayor actividad, está en muy buenas condiciones. Bajo el concepto que impide jugar en el Nacional, podría jugarse en el Gallardo", indicó.

De todas maneras, la directiva de Sporting Cristal ya envió los documentos solicitando el permiso formal para jugar la segunda final, el domingo 13 de mayo, en el Estadio Nacional.

