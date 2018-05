Sport Huancayo no puede llegar mejor motivado al primer partido (3:30 p.m.) contra Sporting Cristal en la 'Incontrastable', por la final del Torneo de Verano. Sus hinchas realizaron un banderazo en la concentración del equipo.

Los jugadores salieron del hotel para atender a los seguidores en agradecimiento. El arquero Joel Pinto , en nombre del plantel, aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje a la afición huancaína.

"Necesitamos que nos apoyen y presionen al rival y no a nosotros. No es fácil anotar un gol. Ya quisiéramos hacerlo al empezar un partido, pero a veces no se puede. Simplemente no se desesperen, que no nos empiecen a silbar, silben al rival. Nosotros necesitamos sentir el apoyo y no las pifias", indicó el 'Gato'.

► ¡Con todo al ataque! El once de Huancayo para enfrentar a Cristal en la final del Torneo de Verano [FOTOS]

Los hinchas de Sport Huancayo se comprometieron en respetar el pedido del equipo. Es la primera vez en la historia del club que disputa una final de un torneo de Primera. Los seguidores quieren colaborar desde la tribuna.

Joel Pinto habló en nombre del plantel de Sport Huancayo. (Jhefrym Sedano)

TE PUEDE INTERESAR

​Cristal vs. Huancayo: hinchas y revendedores pasarán noche en el estadio por entradas [VIDEO]