Sporting Cristal vs. Sport Rosario: ¿Se cancela el partido en Huaraz de último momento?

El presidente de Sporting Cristal , Federico Cúneo, mostró su indignación tras la incertidumbre que vive el equipo celeste con respecto a la posible cancelación del partido contra Sport Rosario , válido por la fecha 15 del Torneo Clausura.

“Hemos viajado en bus a Huaraz, llegamos a las 3 de la mañana y no sabemos si vamos a jugar hoy porque a Rosario le permiten cancelar sus deudas hasta las 6:30 p.m. Y si este equipo descendido no paga, que es lo más probable, no jugaremos tras haber pasado por todo esto”, afirmó el presidente de Sporting Cristal.

Es preciso señalar que Sport Rosario debería cerca de cinco meses a los jugadores de su plantilla. De hecho, muchos de ellos decidieron dar un paso al costado a mitad de año.

Sporting Cristal vs. Sport Rosario se enfrentan por la última fecha del Torneo Clausura

“Se ha gastado plata en pasajes y se ha perdido tiempo, el plantel no va a entrenar porque no sabe si va a tener un encuentro en la noche. Esto es un caos, no hay derecho a maltratar así a la gente que cumple”, aseveró.

“Me siento mal por el comando técnico y jugadores, están sentados ahí sin saber si van a jugar o no. ¿Cómo puedes entrar así de manera competitiva a la cancha? El tema es terrible y frustrante”, agregó el presidente de Sporting Cristal.