Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan por la 'Tarde Celeste 2026'. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan por la 'Tarde Celeste 2026'. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

vs. U. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la , evento donde el elenco del Rímac presentará a su plantel para esta temporada. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tiene los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 25 de enero desde las 4:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se verán las caras por la 'Tarde Celeste 2026'. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se verán las caras por la 'Tarde Celeste 2026'. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS