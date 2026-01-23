Sporting Cristal culminará su preparación de cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, con un partido amistoso ante la Universidad Católica de Ecuador. Este encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo de Lima, en la denominada Tarde Celeste, con la presentación del plantel profesional bajopontino ante su hinchada.

Existe gran expectativa por lo que pueda hacer este equipo en la presente temporada, tras varios años sin celebrar un título nacional. Como se recuerda, la última vez que ganaron el campeonato fue en 2020 ante Universitario.

Para este objetivo, se ha reforzado con importante nombres como Gabriel Santana, Juan Cruz y Cristiano da Silva, todos en posiciones clave. A ellos se suma el brasileño Felipe Vizeu que llegó sobre la segunda parte de la temporada.

Además, continúa con una importante columbra vertebral en el esquema con Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Santiago González, y Maxloren Castro.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador?

La Tarde Celeste 2026 será transmitida a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DirecTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Cable Visión Perú: 149 SD, 48.1 HD.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador?

El amistoso internacional entre Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se disputará este domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo. El encuentro está programado para iniciar a las 4:00 p.m., hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel celeste. Se espera que desde horas antes el recinto ya viva un ambiente festivo, con miles de hinchas acompañando al equipo de Paulo Autuori.

Programación de la Tarde Celeste. (Foto: Sporting Cristal)

Luego de se que se cancelara su gira por Brasil, programada para inicios de 2025, los celestes continuaron con su preparación en las instalaciones de La Florida, donde ha sostenido algunos encuentros amistosos ante clubes locales como Deportivo Moquegua y Sport Boys.

Los bajopontinos en el campeonato en condición de visita ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El choque está programado para el próximo 1 de febrero desde la 1:00 p.m. con arbitraje por confirmar.

Además, Cristal está próximo a conocer a su rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores, una vez que culmine la llave que enfrenta a Alianza Lima y 2 de mayo de Paraguay, la misma que se cierra el 11 de febrero en Matute.

