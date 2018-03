Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: todo lo que debes saber si vas al Estadio Nacional

Sporting Cristal y Universitario de Deportes chocan hoy por la fecha 7 del Torneo de Verano desde las 4:00 p.m. El partido se jugará en el Estadio Nacional y en Depor te jugamos todo lo que debes saber si vas a la cancha para alentar a tu equipo.

Las puertas del recinto se abrirán a las 11:00 a.m. Antes de salir de casa no te olvides de colocar tu DNI y tu entrada en tu billetera o cartera. Ten en cuenta que la policía podría realizar control de requisitorias en las puertas de acceso.

► Sporting Cristal vs. Universitario: celestes defienden la punta del grupo A del Torneo de Verano

Es importante que recuerdes todas estas indicaciones:

- Deberás identificarte con tu DNI.

- No podrás ingresar en estado de ebriedad y/o habiendo consumido drogas.

- No podrás ingresar portando armas de fuego, armas blancas u objetos que puedan servir para agredir (cuchillas, varas, peines, correas, mochilas y bolsas).

- Están prohibidos los artefactos pirotécnicos.

- No puedes ingresar usando pintura facial, prendas o accesorios que dificulten la identificación de espectadores.

¿Cómo combatir con el sol?

Por jugarse el partido a las 4:00 p.m., se permitirá el ingreso con lentes de sol y gorras en todas las tribunas. Además, es recomendable que utilices bloqueador solar para poder disfrutar del encuentro sin dificultades.

Además, si asistirás al Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes no apruebes ni participes de actitudes o conductas agresivas o racistas que perturben a los demás hinchas o jugadores. ¡Dile no a la violencia! ¡Dile no al racismo!

Ojo, si eres portador del Pase Celeste de Sporting Cristal haz clic en este enlace y sigue los pasos que publicó el club.

► Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal: los memes calentaron el clásico