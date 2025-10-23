Felipe Vizeu será baja en Sproting Cristal por lesión en entrenamientos previo a Universitario. (Video: L1 Max || Foto: Sporting Cristal)
Empieza con el pie izquierdo el equipo de Paulo Autuori, tras las malas noticias que recibió en los calentamientos previos al inicio del duelo de l frente a . Cuando todo parecía indicar que iniciarían el cotejo con normalidad, la decisión de prescindir de una de sus piezas fue inmediata para el estratega ‘rimense’. Lastimosamente para sus intereses, el delantero Felipe Vizeu tuvo que ser sustituido antes del pitazo inicial por una dolencia que sufrió en los trabajos con sus compañeros. Es así que, el jugador que entrará en su lugar será uno de los goleadores históricos de La Florida, Irven Ávila.

