Para la presente temporada, Sporting Cristal contrató para su ataque a John Jairo Mosquera y Fernando Pacheco. No obstante, ninguno de los dos fichajes ha podido marcar la diferencia y no registran goles hasta el momento. Por ese motivo, el nombre de Washington Corozo suena como una excelente opción para lo que se viene en la otra mitad del año, ya sea por Liga 1 y en caso se logre clasificar a la Copa Sudamericana.

Este interés de un gran número de hinchas rimenses se da por el gran momento que viene atravesando el jugador nacido en Ecuador. Sobre todo después de la gran actuación que tuvo en el último duelo entre Pumas y Monterrey, anotando un doblete con tan solo 23 minutos en el campo de juego. Actuación que lo llevó a formar parte del once ideal de la undécima jornada de la Liga MX.

El contrato del jugador formado en Independiente del Valle finaliza en el mes de junio, pero los aztecas tienen la opción de comprar su pase. Aún no hay nada claro con respecto a lo que pasará una vez acabe la temporada en México. Su retorno a la Florida estará condicionado a una serie de factores.

Versión oficial

Depor pudo comunicarse con Johan Flolo, agente de Corozo. El empresario dio algunas luces de lo que podría pasar con el atacante ecuatoriano en los siguientes meses. Reveló que desde México todavía no se han pronunciado y que maneja otras opciones para su representado.

“Es un poco complicado saber qué pasará. Manejamos dos ofertas en Brasil y la próxima semana llegará una desde España. Todavía no hemos escuchado nada de la directiva de Pumas respecto a la compra de su pase. Voy a viajar la siguiente semana para reunirme y negociar con los dirigentes de Pumas”, explica.

Con respecto a la posibilidad de que el futbolista de 23 años regrese a Sporting Cristal, club donde el 2020 consiguió su primer título nacional y firmó los mejores números de su carrera (ocho goles y 14 habilitaciones), Flolo dejó abierta una opción de que esto ocurra.

“Diría que hay un 50% de posibilidades. Solo le falta un año y medio de contrato. Si no llegamos a ningún acuerdo con algún club, regresaría sin problemas en junio y podría terminar su vínculo para después salir casi gratis. Por ahora Washington no piensa en su futuro. Solo se enfoca en el presente. Anhela ganar la Liga MX y la Champions League de la Concacaf. Cuando finalice la temporada, yo le presentaré las propuestas que tenemos para que él decida”, sostiene.

Washington Corozo fue campeón con Sporting Cristal en 2020 y acabó como líder de asistencia en el torneo. (Foto: Liga 1/Twitter)

Así lo ven en México

Desde que llegó a Pumas UNAM, Corozo suma 30 partidos entre torneos locales e internacionales. Aunque solo fue titular en once oportunidades, lleva siete goles marcados y una asistencia, situándose como el segundo máximo artillero de su equipo. Para conocer un poco más cómo le esta yendo por México, este medio recogió las opiniones de dos periodistas que cubren el día a día del conjunto capitalino.

Washington Corozo termina su vínculo con Pumas a mitad de año (Foto: Liga MX)

Edgar Malagón de Mediotiempo, destaca mucho la evolución que ha tenido el exhombre de Sporting Cristal. Asimismo, afirma que su mayor presencia entre los suplentes pasa más por un tema del esquema táctico que utiliza el entrenador de los auriazules.

“Ha ido de menos a más en el torneo. Su adaptación física ha sido crucial para vivir este gran momento en la Liga MX. Pienso que no es titular por el sistema que maneja el ‘profe’ Andrés Lillini. Corozo destaca mucho por su aporte técnico que es de una estupenda calidad. Sin embargo, creo que pasa más por la forma en que planifica los partidos el entrenador”, afirma.

Difiere mucho el punto de vista de Alejandra Benítez, corresponsal del Grupo Reforma. La periodista precisa que Corozo muestra dos versiones en el conjunto de la UNAM. Una cuando entra como revulsivo y otra cuando le toca estar desde el pitazo inicial.

“Diría que su temporada ha sido regular. No la podría calificar como buena, pese a que sus goles le han triunfos importantes a Pumas, porque no ha terminado siendo titular. A veces tiene algunos destellos, pero cuando fue inicialista suele pasar desapercibido. No logra conectarse con sus compañeros. Es un jugador que rinde más desde el banco de suplentes. Aprovecha sus piernas frescas y suele ser determinante”, señala.

A fines de mayo, fecha donde llegarán a su fin todas las competiciones donde participa Pumas, Sporting Cristal podría tener más claro el panorama sobre lo que ocurrirá con el extremo norteño. Vender al atacante no sería una mala idea para los bajopontinos, teniendo en cuenta que el valor de Corozo en el mercado ronda los 2 millones de euros, según afirma su entorno.

