Yoshimar Yotún fue presentado ante la prensa como el nuevo refuerzo de Sporting Cristal para esta temporada. El volante de la Selección Peruana posó ante las cámaras con la ‘27’ celeste y manifestó los retos que se ha trazado con el equipo, de cara a la búsqueda del título en la Liga 1 y los duelos a disputar en la Copa Libertadores.

“Un día muy especial para mí. Es mi casa, con ‘Juanjo’ y el ‘viejito’ Carlos Lobatón. Me han tratado muy bien, Conozco al cuerpo técnico y me siento feliz de volver a casa, de ver caras conocidas de cuando era chico y que me apoyaron para seguir creciendo. Es un reto difícil, pero es de esos retos lindos por conseguir. Estoy muy feliz y daré todo en el campo”, afirmó en el arranque de la conferencia de prensa.

Sobre el tiempo que estuvo sin equipo, Yotún sostuvo que “estoy bien. No he parado de entrenar y me he estado preparando para este momento. Conozco la manera de trabajar del ‘profe’ y de mis compañeros ni qué decir, conozco a varios y con muchas ganas de poder pisar la cancha con esta camiseta”.

Respecto a su fichaje, ‘Yoshi’ aclaró que pesó el sentimiento por el club. “El corazón pesó mucho y el estar en casa. Estuve fuera de casa por ocho años, llega el momento que uno quiere sentirse abrazado. Estoy en el club que quiero, con mis padres. El amor del club y los retos de ese año pesaron un poco, pero más el corazón”, explicó.

Eso sí, sobre su regreso al torneo peruano, manifestó que “no creo que sea un retroceso, siempre es bueno estar en casa y yo me siento así. Mi familia está feliz y yo también. Es un club que juega torneos internacionales, tiene la liga local y Libertadores. No es un retroceso, llego a aportar”.

Durante las temporadas 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014, Yotún sumó un total de 143 partidos, legando a acumular 11,396 minutos, siendo el último año el que más duelos disputó con el cuadro bajopontino: 36 cotejos, tanto en Libertadores, Torneo Inca como en el campeonato local.





