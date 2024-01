Este domingo Sporting Cristal completa su primer mes de trabajos de la mano de Enderson Moreira, y coincidentemente tendrán su primera prueba en esta pretemporada, enfrentando a la Universidad Católica de Chile en una edición más de la ‘Tarde Celeste’. Previo a dicho enfrentamiento, Yoshimar Yotún habló con los medios de comunicación en la Florida y se refirió a diversos temas, entre ellos, a la adaptación del plantel a la idea de juego del estratega brasileño, quien llegó para suceder en el cargo a su compatriota Tiago Nunes.

En primera instancia, el mediocampista nacional se mostró contento por lo que se le viene al equipo y el hecho de reencontrarse con la hinchada ‘cervecera’ en la tarde donde serán presentados en sociedad en el Estadio Alberto Gallardo. “Feliz porque este domingo nos volvemos a encontrar con nuestra gente. Feliz porque nos enfrentamos a un grandísimo rival como la Católica, al que hemos enfrentando en la Copa Libertadores en el 2022”, manifestó, valorando el nivel de la U. Católica como rival para este fin de semana.

Por otro lado, tal como lo aclaró hace un mes cuando se confirmó que extendió su vínculo contractual con Sporting Cristal hasta el 2026, ‘Yoshi’ evitó darle más vueltas a los rumores que lo vincularon con otros clubes y reafirmó su compromiso con el club de sus amores. “Eso de irme a otro equipo no sé de dónde lo sacaron, yo siempre he tenido contrato con Sporting Cristal. Yo nunca salí a hablar porque yo pertenezco a Cristal, no era el momento de salir a hablar. Yo feliz de pertenecer a mi casa”, agregó.

En lo concerniente a la idea de juego que busca imponer Enderson Moreira, el volante nacido en el Callao sostuvo que el plantel se ha adaptado muy bien durante el primer mes de trabajo y el estratega se encuentra satisfecho por la respuesta de sus dirigidos. Lo ideal será que dicha propuesta se vea en el terreno de juego en los partidos amistosos que sostendrán en estos días y especialmente frente a ADT, en la fecha 1 del Torneo Apertura 2024.

“El equipo casi lleva un mes trabajando, estamos bien y nos estamos adaptando a lo que el ‘profe’ quiere. Es un trabajo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo, pero con la misma línea de lo que es Sporting Cristal. Estamos muy felices, preparados. Ya se acerca al inicio del campeonato y el equipo se ha adaptado muy bien a los que el ‘profe’ quiere. Él está satisfecho con este mes de trabajo que venimos realizando”, acotó.

Finalmente, Yoshimar Yotún no fue ajeno a las recientes informaciones que vinculan a Joao Grimaldo con Belgrano de Córdoba. Consciente de que su aún compañero podría partir al fútbol argentino dentro de poco, hizo hincapié en su progreso a lo largo de los últimos años y la capacidad que tiene para destacar donde le toque jugar. Eso sí, no ocultó su deseo de que se quede en Sporting Cristal, algo que se definirá en las próximas horas.

“Grimaldo ha demostrado que puede jugar en cualquier lado y es un jugador de selección, creo que ya esta preparado para dar ese paso .Me encantaría tenerlo todo el año pero depende de él y del club”, puntualizó el capitán ‘celeste’, quien disputará su octava temporada en tienda rimense, divididas en tres etapas.

Las movidas de Sporting Cristal y su agenda de enero

Con la pretemporada de Sporting Cristal en marcha de momento hay varias movidas en el mercado de pases ‘cervecero’. Por ahora, mientras Enderson Moreira viene analizando las posibles opciones junto al área deportiva, Quembol Guadalupe, Santiago González, Gustavo Cazonatti y Martín Cauteruccio han sido los fichajes confirmados. Asimismo, Fernando Pacheco y Diego Enríquez regresaron de sus préstamos de Cienciano y Deportivo Binacional, respectivamente.

En cuanto a bajas, Diego Soto, Percy Liza, Brenner Marlos y Emile Franco ya no seguirán más en el club, mientras que Adrián Ugarriza y Aldair Vásquez, con contratos vigentes, fueron prestados al Deportivo Garcilaso y Atlético Grau, en ese orden. Por otro lado, hay varios jugadores que renovaron y otros extendieron sus vínculos: Jesús Pretell, Ignácio da Silva, Joao Grimaldo, Jhilmar Lora, Renato Solís, Irven Ávila, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa y Gilmar Paredes.

Respecto a sus compromisos para este mes, Sporting Cristal tendrá la ‘Tarde Celeste’ este domingo 14, donde enfrentará a la Universidad Católica de Chile desde las 4:00 p.m. en el Estadio Nacional. Posteriormente viajarán a Estados Unidos para participar de la City Cup, torneo en el que enfrentarán al Barcelona SC de Ecuador el sábado 20, con cita en el Ted Hendricks Stadium desde las 7:00 p.m. Finalmente, los rimenses debutarán en la Liga 1 2024 frente a ADT en el Alberto Gallardo, el sábado 27 desde las 3:00 p.m.





