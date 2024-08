Martín Cauteruccio llegó para hacer historia en el Perú. El delantero de Sporting Cristal lleva 23 goles en 16 partidos jugados en la Liga 1 y está decidido a intentar quebrar -o al menos alcanzar- el récord de Emanuel Herrera, quien convirtió 40 tantos el 2018 también con camiseta rimense. El uruguayo también se encuentra dentro de los cinco primeros lugares de la tabla de máximos goleadores del mundo, por lo que su buen momento ha traspasado fronteras y aún le quedan 13 fechas del Torneo Clausura para seguir aumentando su registro.

En la pasada jornada del campeonato, cuando Cauteruccio marcó su cuarto hat-trick de la temporada en el empate 3-3 frente a Los Chankas, una imagen publicada en las redes sociales llamó mucho la atención a los fanáticos rimenses. En la previa del encuentro frente a los ‘Guerreros’, cuando el plantel celeste llegó a la ciudad de Andahuaylas y bajó del avión, el charrúa apareció con un libro en sus manos titulado “La pelota no entra por azar”, que refleja tal cual el momento del ‘Caute’ desde su llegada al fútbol peruano este 2024.

Y es que el futbolista, que pasó por equipos importantes como San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda, sabe que lo que está viviendo en Perú no es producto de la casualidad y sí del trabajo que realiza cada día para poder destacar en los partidos que le toca jugar. “Si quieres desarrollarte y ser óptimo para esa tarea necesitas prepararte, sino vas a pasar por el puesto sin pena ni gloria. Yo soy una persona que si no me siento preparada no daría ese paso”, dijo hace unos meses -antes de su llegada a Sporting Cristal- en una entrevista con el programa de YouTube, ‘Segundo Tiempo’.

Martín Cauteruccio es el goleador de Sporting Cristal en la temporada. (Foto: Prensa SC)

¿De qué trata el libro?

“La pelota no entra por azar” es una publicación hecha Ferrán Soriano, empresario, consultor y ejecutivo español, que desde septiembre de 2012 ejerce como director ejecutivo del Manchester City de Inglaterra y también trabajó como Vicepresidente económico y Director General del FC Barcelona. Este libro -públicado en el año 2013- explora el enfoque analítico y estratégico que aplicó al mundo del fútbol, basado en su experiencia en el club catalán y en su carrera en el sector empresarial.

Además, Soriano combina conceptos de gestión, economía y deportes para explicar cómo se pueden aplicar principios científicos y matemáticos al fútbol para mejorar el rendimiento de los equipos y tomar decisiones más efectivas. El título refleja la idea de que el éxito en el fútbol no es simplemente una cuestión de suerte o azar, sino que se puede gestionar y predecir mediante un análisis cuidadoso de datos y una planificación estratégica adecuada.

Asimismo, utiliza ejemplos del FC Barcelona y otras experiencias para ilustrar cómo un enfoque riguroso y basado en datos puede transformar la manera en que se gestionan los clubes deportivos, tanto en términos de rendimiento en el campo como en aspectos financieros y organizativos. Segun la reseña del libro, “La pelota no entra por azar” es no solo un texto imprescindible para todos aquellos a los que les interesa el fútbol (como gestores, entrenadores, jugadores o aficionados), sino también un libro revelador para cualquiera que desee llevar adelante un negocio o dirigir equipos en una organización .

"La pelota no entra por azar" es un libro escrito por Ferrán Soriano. (Foto: Difusión)

La lectura, el aprendizaje y los proyectos de ‘Caute’

Cauteruccio sabe muy bien el que fútbol no es para siempre y mira de reojo lo que será el futuro cuando deje este deporte. Para ello, asegura que se encuentra absorbiendo conocimiento para estar preparado para las nuevas posibilidades que se le presenten en la vida. “Me gusta la información, me gusta saber de varias cosas. Dentro de mis inversiones intenté siempre ser la más equitativo y no poner todos los huevos en una misma canasta. Mis inversiones me darán el día de mañana la posibilidad de tener tiempo, que es lo más valioso que tenemos todos”, comentó el uruguayo en ‘Segundo Tiempo’.

Asimismo, el delantero de Cristal reveló que tiene proyectos alternativos al fútbol y el libro “La pelota no entra por azar” es uno de los tantos títulos que pueden ayudar a una mejor gestión de estas ideas. “Tenemos que tener un plan ‘B’ y por suerte he tenido la posibilidad de hacer algunos ‘pesitos’ y poderlo invertir en el ámbito inmobiliario. Creo que ha sido de lo mejor porque no tengo que estar mucho tiempo con la cabeza en eso y puedo estar más enfocado en lo que me estoy dedicando (el fútbol) y es algo que a la posteridad va generando sus frutos”, aseguró.

No es un secreto que la lectura potencia las habilidades de atención de las personas y agiliza los pensamientos. Esto puede mejorar las capacidades físicas de los deportistas para un mejor rendimiento, pero influye sobre todo en las cognitivas y mejora la calidad de vida. Por esta razón, Cauteruccio tiene claro la importancia de formarse de manera continua para mejorar no solo como deportista, sino también como persona. “Para mí, aprender es esa curiosidad para seguir creciendo. Estar en un punto ‘A’ y querer saber cómo llegas al punto ‘B’, no quedarte estático”, explicó.

“La mayoría de las veces pasas que llegas a tu casa y te encuentras con tu hijo y por ahí ni te habla de partido. Te cuenta algo que le pasó algo a él y te das cuenta lo que mueve la vida. No todo gira en torno al deporte. Si es algo importante y de lo cual nosotros vivimos 24/7, pero después te das cuenta que lo realmente importante es primero desarrollarse de la mejor manera y sacar el máximo potencial. Para mí, más allá de que me digan que fui buen jugador, prefiero en unos años me digan que soy buena gente. Eso es lo más importante. Desarrollar tus habilidades deportivas, pero principalmente cada día ser mejor persona”, finalizó, quien día a día anda en continua mejora. Esa finalmente es la idea.





