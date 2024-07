Que en su primer partido oficial haya marcado un ‘hat-trick’ sin duda era una buena señal de lo que se venía para el hincha rimense. Martín Cauteruccio es sinónimo del gol en Sporting Cristal y sus números lo avalan: 19 tantos (sin contar los cuatro de la pre Libertadores) que lo posicionan, desde la primera fecha, como el principal artillero de la Liga 1. Y aunque estuvo fuera entre abril y mayo por un problema hepático (se perdió cinco jornadas), su cuota goleadora no ha podido ser alcanzada por ningún otro delantero del torneo.

El inicio del Clausura ha sido demoledor, como a inicio de año, para ‘Caute’, con tres goles en dos partidos (un doblete en la victoria ante Sport Boys y un tanto en la caída frente a ADT en Tarma). Así, la pregunta cae de madura, ¿cuánto más puede anotar hasta fin de año? Depor conversó con distintos periodistas para conocer sus proyecciones y concuerdan que tiene todo para superar la valla de los 30 goles. ¿Lo hará?

La palabra de los especialistas

Diego Rebagliati (Movistar Deportes): “Su temporada está siendo espectacular por ahora; incluso habiéndose perdido partidos, es el goleador del campeonato. Ahora está bién de nuevo físicamente, después de volver del problema que tuvo, está como en el inicio haciendo goles todos los partidos. Creo que a ese ritmo puede llegar a más de 30 goles, 35 diría yo. Todo dependiendo de lo que le ayude el equipo, cuánto genera Cristal, que es un equipo que ataca bien, pero no defiende tan bien; en la medida que tenga a González y Grimaldo, yo lo veo llegando a 35 goles por lo menos”.

Vicente Cisneros (GOLPERU): “La temporada de Cauteruccio es excelente. Lleva 19 goles en el torneo peruano y cuatro en Libertadores, suman 23 en los primeros siete meses del año. Creo que después de Herrera, es el mejor definidor que ha pasado por Cristal en la última década. Creo que puede pasar los 30 goles en la temporada. Su cuota goleadora depende mucho de su desmarque en el área y siempre espera libre en el segundo palo, lado opuesto de donde su equipo arma el ataque”.

Fernando Egúsquiza (Latina TV): “Me pasa algo singular con el tema de Cauteruccio, cuando fue anunciado como jugador de Cristal, recuerdo haber dicho que era la mejor contratación de la temporada. La verdad no me ha decepcionado, su desempeño ha sido muy bueno, está llenando las expectativas, teniendo en cuenta que ha tenido una para por el tema de la salud. Me parece que está cumpliendo una actuación buena, tiene la posibilidad de pasar los 30 goles, mínimo va a hacer 30 goles, es un delantero efectivo con olfato goleador. Hoy en día tiene la oportunidad de jugar con Grimaldo y González. Me parece que ese es el mejor tridente del campeonato, pero Cristal no tiene equilibrio de un equipo que defienda bien, tiene problemas atrás”.

Eddie Fleischman (Willax TV): “Probablemente se trate del mejor jugador de la Liga 1 en la actual temporada. No hay ningún otro jugador tan influyente en los resultados de su equipo. Restando 15 partidos por delante podría llegar a unos 35 goles pero dependerá de que no tenga lesiones y mantenga su continuidad en el equipo titular, considerando que se perdió varias fechas en el Apertura”.

Julián Fernández (RPP): “La temporada de Martín Cauteruccio es excelente a nivel de estadística y eficacia. Los números lo avalan, son 19 goles en 14 partidos de la liga y si le sumamos Copa, son 23 goles en 16 partidos. Si hablamos a nivel institucional, no es bueno, porque en partidos decisivos y en la parte media y final no lo pudo usar Cristal, sobre todo en un torneo que se definió por goles. Desde lo individual, puede superar la línea de los 30 goles a nivel local. ¿Si esos goles le pueden servir a Cristal? Le quedan cuatro partidos en la altura y en la altura [Cauteruccio] anotó en Tarma, Cusco y en El Alto, creo que ahi está la deuda, en convertir goles en la altitud”.

Denilson Barrenechea (A Presión) “Hasta el momento, Cauteruccio está marcando una gran diferencia, sin necesidad de deslumbrar. No es el ‘9′ moderno que sale del área para jugar, el juego con los pies tampoco es una gran virtud suya, pero cumple la función del delantero clásico: desmarcarse, ganar la posición del defensa y estar bien ubicado en el área. La jerarquía que tiene permite que Cristal pueda seguir sumando goles a favor. Considero que puede llegar a una cifra importante de goles, me atrevería a decir que 25 goles. Su cuota goleadora depende bastante de lo que los extremos e interiores. González y Grimaldo tienen gran participación en partidos abiertos, permitiendo que dejen atrás a sus marcadores y provoquen que ‘Caute’ simplemente se preocupe por el gol. Los interiores son fundamentales también, ya que pueden aparecer en partidos cerrados y, con un pase filtrado o cambio de ritmo importante, pueden dejar totalmente solo a Cauteruccio de cara al arco”.

Ana Lucía Rodríguez (L1 Max): “Para mí, va bien, es de los mejores extranjeros del campeonato, es más debe ser de, después de Herrera, el mejor delantero de Cristal. [Cristal] Ha intentado encontrar atacantes parecidos, goleadores por la valla que dejó Herrera, a Cauteruccio es al que mejor le ha ido. Lo que más destaco en él es que se desmarca con facilidad. No podría dar un número exacto de los goles que va a marcar, pero es evidente que va a hacer el goleador de la temporada. Vamos en la fecha 2 y ya lleva 19 goles, te diría que como mínimo podría marcar 10 más”.

Jampool Cuadros (América TV): “Cauteruccio tiene una temporada positiva por donde se le mire. Cada vez que jugó, respondió. Si no fuera por su lesión que lo postergó algunas semanas, estaríamos hablando de una cuota goleadora mucho más abrumadora y de pocos antecedentes en el fútbol peruano. Con 15 partidos más por delante, no sería descabellado pensar que va a superar la barrera de los 30 goles. El inicio del Clausura le ha venido bien y, con la ayuda de los volantes que van fuera en Cristal, ha recuperado la confianza que tuvo al inicio del año”.

Coki Gonzales (Latina TV): “Su temporada es espectacular, no puede tener otro calificativo. 14 partidos jugados y 19 goles anotados. Realmente el nivel de ‘Caute’ no es algo “normal”. Si hacemos una proyección aritmética podría superar el récord de Herrera, pero en el fútbol siempre hay variables. Yo creo que supera los 35 goles. Ahora depende mucho de la elaboración de Cristal que en ese sentido va muy bien, ya que el gran problema del equipo es la defensa”.

Omar Ruiz de Somocurcio (Panamericana TV): “Es una campaña extraordinaria para un delantero de esa edad, espectacular y puede batir récords. Creo que va supera la valla de los 30 goles, siempre está bien ubicado, no es un delantero muy grande, pero tiene el don de la ubicación, la jerarquía, la experiencia. Se mueve mucho en el área, no va al roce, pero siempre está en el lugar adecuado”.

Ricardo Montoya (L1 Max): “Viene teniendo una temporada estratosférica, debe ser una de los mejores contrataciones en el fútbol peruano en mucho tiempo. Increíble la cuota que tiene de gol por partidos jugado, porque no ha jugado varios partidos, pero igual siguió siendo el goleador del torneo. Depende de que está bien y que Cristal siga generando ocasiones; en Cristal hay una gestión de juego que le permite a él finiquitar jugadas”.





