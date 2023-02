Este viernes 3 de marzo se llevará a cabo una reunión de Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde se tendría previsto la posible modificación del reglamento de la Liga 1, un tema que ha encendido las alarmas. Sobre todo por el difícil escenario que se vive en el fútbol peruano, con relación al conflicto de los derechos televisivos.

Ante ello, la Sub Comisión de Fútbol Profesional, órgano de la FPF encargado de organizar y dirigir las competiciones de la Liga 1 y Liga 2, envió una carta al presidente de la Federación Agustín Lozano, donde especifican la función que cumple dicha comisión, sobre “todo lo referido o vinculado a la organización o reglamentos de los torneos profesionales Liga 1 y Liga 2″.

En ese sentido, el presidente de la Sub Comisión en cuestión, Ricardo Bettocchi, y Roberto Silva, miembro de dicha Comisión, detallaron que toda modificación que englobe a las competencias de fútbol profesional deben ser revisadas por “esta Sub Comisión y ahí recién pasar a Directorio”, un hecho que, de momento, no ha sucedido.

En los últimos días se ha dado a conocer la posibilidad de que la FPF podría cambiar el reglamento de la Liga 1, indicando que todo equipo que actúe en condición de local y no permita el ingreso del operador de televisión de la FPF perderá por W.O., además, se le impondrá una multa de 40 UIT (198 mil soles).

Cabe recordar que los clubes Cienciano, Alianza Lima, FBC Melgar, Binacional, Cusco FC y D. Municipal ya recibieron una sanción deportiva y económica, luego de no presentarse en los partidos que tenían previstos para la tercera fecha del Torneo Apertura.

¿Qué dice la carta de la Sub Comisión de Fútbol Profesional a la FPF?

En el documento enviado el 27 de febrero, expresan que “por mandato del Estatuto [normativa que regula el accionar de la Sub Comisión de Fútbol Profesional de la FPF], todo aspecto que se encuentre referido o vinculado a la organización o reglamentos de los torneos profesionales Liga 1 y Liga 2 deben nacer de esta Sub Comisión hasta llegar al Directorio para su aprobación”.

En ese sentido, dieron a conocer que “solicitamos que todos los proyectos, modificaciones o decisiones y demás, referidos a la organización y reglamentación de los torneos profesionales, sean remitidos primeramente a la Sub Comisión con la finalidad de emitir nuestra opinión, dándose así cumplimiento al Estatuto de la FPF”.

